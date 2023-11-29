Общество 29.11.2023 в 10:26

Улан-удэнку не приняли на работу из-за пирсинга

Как посчитал работодатель, «проколотая губа говорит об агрессии»
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнку не приняли на работу из-за пирсинга

В паблике Аноним 03 жительница Улан-Удэ рассказала о том, как работодатель отказался от ее услуг по очень странным причинам.

 «Хочу поделиться о собеседование в магазин в центре города. Меня встретили милые, пожилые женщины-консультанты, которые дали мне заполнить анкету. После мы с администратором пошли в их подсобку и начался " анализ психологии". Администратор Юлия за 2-3 минуты общения со мной сделала вывод: "Вы агрессивная личность и у вас малый опыт". Я от такого заявления аж дар речи потеряла! Но нашла силы спросить с чего она взяла. И получила ответ от нее: "Ну, ваш пирсинг на губе говорит об агрессии». Очень странная логика. Судить человека по внешнему виду. Да, у меня пирсинг на губе, но он не сильно бросается в глаза. Да, опыт небольшой, но что сделать? Я же студентка 2 курса», - пишет автор поста.

 В комментариях девушку кто-то поддержал, а другие напротив – встали на сторону магазина:

 - Бежать, бежать сразу от таких неадекватных самодуров.

 - То, каким образом работодатель производит отбор кандидата на работу, только ему известно. Самое оптимальное это работать на себя. Сам себе начальник.

 - Автор, читай больше книг, грамотность может повысится...

 - Молодые особы, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни умений, - хотят чтоб их взяли , обучили, возились. У работодателя нет на это ни времени, ни денег, - пишут в комментариях.


Фото: Pixabay.com

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