Улан-удэнку не приняли на работу из-за пирсинга

В паблике Аноним 03 жительница Улан-Удэ рассказала о том, как работодатель отказался от ее услуг по очень странным причинам.

«Хочу поделиться о собеседование в магазин в центре города. Меня встретили милые, пожилые женщины-консультанты, которые дали мне заполнить анкету. После мы с администратором пошли в их подсобку и начался " анализ психологии". Администратор Юлия за 2-3 минуты общения со мной сделала вывод: "Вы агрессивная личность и у вас малый опыт". Я от такого заявления аж дар речи потеряла! Но нашла силы спросить с чего она взяла. И получила ответ от нее: "Ну, ваш пирсинг на губе говорит об агрессии». Очень странная логика. Судить человека по внешнему виду. Да, у меня пирсинг на губе, но он не сильно бросается в глаза. Да, опыт небольшой, но что сделать? Я же студентка 2 курса», - пишет автор поста.

В комментариях девушку кто-то поддержал, а другие напротив – встали на сторону магазина:

- Бежать, бежать сразу от таких неадекватных самодуров.

- То, каким образом работодатель производит отбор кандидата на работу, только ему известно. Самое оптимальное это работать на себя. Сам себе начальник.

- Автор, читай больше книг, грамотность может повысится...

- Молодые особы, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни умений, - хотят чтоб их взяли , обучили, возились. У работодателя нет на это ни времени, ни денег, - пишут в комментариях.





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