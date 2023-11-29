Автолихач из Бурятии собрал штрафы в пяти регионах России

Судебные приставы взыскали с уроженца Бурятии 44 тысячи рублей. Такую задолженность мужчина накопил благодаря игнорированию правил дорожного движения. Штрафы ГИБДД были получены им с 2019 по 2023 год.Как рассказали в УФССП Бурятии, 36-летний водитель отличился в нескольких регионах России. Автолихач попадал в прицел дорожных камер в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Московской области, Севастополе и Республике Крым. В список его нарушений попали превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, управление транспортом без документов и неуплата парковки.«Общая сумма задолженности, которая была взыскана по 32 исполнительным производствам, составила 33 тысячи рублей. Помимо взыскания штрафов из-за несвоевременного погашения задолженности с должника был взыскан исполнительский сбор в сумме 11 тысяч рублей», - рассказали в Службе судебных приставов.В настоящее время к мужчине продолжают применяться меры принудительного характера. Сейчас в отношении его возбуждено еще 15 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Приставам предстоит взыскать 16,5 тысячи рублей, к которым прибавится по 1 тысяче рублей исполнительского сбора по каждому исполнительному производству.Фото: «Номер один»