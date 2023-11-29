Общество 29.11.2023 в 10:57
Отделение Банка России в Бурятии предупреждает о новой уловке мошенников
Аферисты выдают себя за известных политиков, депутатов и министров
Текст: Ольга Лазарева
Отделение Банка России в Бурятии предупреждает жителей республики - в последнее время мошенники всё чаще подделывают аккаунты официальных лиц в соцсетях и мессенджерах.
Аферисты могут выдавать себя за известных депутатов, глав министерств и ведомств, представителей Банка России или непосредственно ваших работодателей.
Мошенники под видом руководителя сообщают, что сейчас поступит звонок из профильного ведомства и настоятельно рекомендуют действовать по инструкции звонящего и никому не рассказывать об этом разговоре. При этом лжеруководитель общается с будущей жертвой уважительно – по имени и отчеству, тем самым, вызывая у собеседника доверие.
Напомним, ранее мошенники уже создавали фейковые аккаунты от имени мэра Улан-Удэ, спикера Хурала Бурятии и ряда министров. А в сентябре жулики взломали аккаунт зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова и от его имени рассылали сообщения с просьбой занять ему 29 тысяч 200 рублей.
Аферисты могут выдавать себя за известных депутатов, глав министерств и ведомств, представителей Банка России или непосредственно ваших работодателей.
Мошенники под видом руководителя сообщают, что сейчас поступит звонок из профильного ведомства и настоятельно рекомендуют действовать по инструкции звонящего и никому не рассказывать об этом разговоре. При этом лжеруководитель общается с будущей жертвой уважительно – по имени и отчеству, тем самым, вызывая у собеседника доверие.
Напомним, ранее мошенники уже создавали фейковые аккаунты от имени мэра Улан-Удэ, спикера Хурала Бурятии и ряда министров. А в сентябре жулики взломали аккаунт зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова и от его имени рассылали сообщения с просьбой занять ему 29 тысяч 200 рублей.
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