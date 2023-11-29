Общество 29.11.2023 в 13:11
В Бурятии не утихают споры по поводу мужчин-тиранов
История женщины, которой целый год угрожал бывший муж, оказалась знакома многим
Текст: Ольга Лазарева
Напомним, 25 ноября улан-удэнка чуть не стала героиней смертельного триллера. Ей не по своей воле пришлось участвовать в адской гонке - за рулем авто она пыталась сбежать от бывшего супруга, который вот уже год преследует ее и всячески угрожает. Свидетелями происходящего были многочисленные автомобилисты, которые сигналили агрессивному шумахеру, но он не успокоился, пока несколько раз не врезался в машину, а затем и вовсе разбил ее окончательно.
В комментариях к этой новости, в социальных сетях жители республики пишут самые разные комментарии. Кто-то сочувствует таким женщинам, другие уверены, что они получают по заслугам.
- У женщины одни аргументы: она успешна, он нет, она ухожена - он ревнует. Имеются факты унижения мужчины. 20 лет жили вместе это лучшие годы, дочь просто так адрес новый не дала бы отцу, значит любит его. Ревность и отчаяние мужчины, потеря семьи, - всё это сложно. Есть вина и жены своим превосходством над мужем.
- Это очень страшно! Кто не знает, как жить с таким монстром и кто не проходил через рукоприкладство, каждый день как испытание и ожидание о том, что будет завтра. Дебильные законы, от которых женщина не защищена. Полиция ждала конечного результата, а потом бы сказали, что состав преступления отсутствует. Пишу эмоционально, т. к. сама через это проходила.
- Она ради ребёнка работала, а если бы его слушалась, то сдохла бы с голода и унижений. Есть такие мужчины, он ничего не добился и не хочет, чтобы жена лучше него была.
- Матери, воспитывайте и учите своих сыновей быть мужчинами, а не нюнями, как этот!
- Можно и за собой ухаживать и хозяйкой в семье быть! У женщины всегда главная роль в семье. Как будет руководить, такая и семья будет.
- Я бывшую свою катком бы переехал раз так восемь туда обратно...
- Мужики в большей своей массе стали иждевенцами, чем добытчиками. Измельчал мужик. Да и чего ожидать в этом обществе? Деревню, где мужик работал с восхода до заката, тратя свою силу по назначению, уничтожили... Заводы, где мужик трудился, тратя свою силу, уничтожили. Мужик превратился в хлюпика. Сейчас процентов 40, ещё мужики работают физически. Остальное мужское население в офисах, в торговле - перекупил, перепродал. Некоторые не только семью, порой себя и то не обеспечивают в своих потребностях. А запросы сейчас ой какие высокие. И цены соответственно. А женщина стала наоборот самодостаточна. Так, что не у всякого мужика, психика выдерживает метомарфозы жития. Ну а полиция при нашем законодательстве только разводит руками. Нет тяжких, нет и серьезного наказания. А когда оно произойдет, тогда и срок насчитают, - пишут в комментариях.
Интересный способ проучить мужа, который поднял руку на женщину, придумала автор анонимного поста в соцсетях:
«Всегда была спокойным и мирным человеком. Вышла замуж за хулиганистого парня. Спортивный, сильный, боец по жизни, неплохой муж. Но однажды поднял на меня руку. А я сижу дома с тремя детьми, если развестись - надо уезжать из нашего маленького городка, так как спокойно жить он мне не даст. Когда в следующий раз получила оглушающую пощечину, собрала всю силу воли и спокойно сказала: "Ты, конечно, понимаешь, что я не могу ответить ударом на удар, силы у меня не те. Но не думай, что я это опять так и оставлю. Если еще раз хоть пальцем тронешь - дождусь, когда ты заснешь, закипячу полную кастрюлю воды и вылью тебе на голову. Ты останешься жив, но никогда больше ничего не увидишь сваренными глазами. В милиции я скажу, что совершила это в состоянии аффекта. Меня, конечно, посадят, но много не дадут - дети маленькие". Слава Богу, что мне достался впечатлительный муж, он себе все это очень живо представил, сказал: "Ты дура, ты сможешь" и месяц спал в другой комнате, подперев диваном дверь. Прошло 30 лет, бывало всякое, ругались, мирились, но рукоприкладства больше не было никогда».
В комментариях к этой новости, в социальных сетях жители республики пишут самые разные комментарии. Кто-то сочувствует таким женщинам, другие уверены, что они получают по заслугам.
- У женщины одни аргументы: она успешна, он нет, она ухожена - он ревнует. Имеются факты унижения мужчины. 20 лет жили вместе это лучшие годы, дочь просто так адрес новый не дала бы отцу, значит любит его. Ревность и отчаяние мужчины, потеря семьи, - всё это сложно. Есть вина и жены своим превосходством над мужем.
- Это очень страшно! Кто не знает, как жить с таким монстром и кто не проходил через рукоприкладство, каждый день как испытание и ожидание о том, что будет завтра. Дебильные законы, от которых женщина не защищена. Полиция ждала конечного результата, а потом бы сказали, что состав преступления отсутствует. Пишу эмоционально, т. к. сама через это проходила.
- Она ради ребёнка работала, а если бы его слушалась, то сдохла бы с голода и унижений. Есть такие мужчины, он ничего не добился и не хочет, чтобы жена лучше него была.
- Матери, воспитывайте и учите своих сыновей быть мужчинами, а не нюнями, как этот!
- Можно и за собой ухаживать и хозяйкой в семье быть! У женщины всегда главная роль в семье. Как будет руководить, такая и семья будет.
- Я бывшую свою катком бы переехал раз так восемь туда обратно...
- Мужики в большей своей массе стали иждевенцами, чем добытчиками. Измельчал мужик. Да и чего ожидать в этом обществе? Деревню, где мужик работал с восхода до заката, тратя свою силу по назначению, уничтожили... Заводы, где мужик трудился, тратя свою силу, уничтожили. Мужик превратился в хлюпика. Сейчас процентов 40, ещё мужики работают физически. Остальное мужское население в офисах, в торговле - перекупил, перепродал. Некоторые не только семью, порой себя и то не обеспечивают в своих потребностях. А запросы сейчас ой какие высокие. И цены соответственно. А женщина стала наоборот самодостаточна. Так, что не у всякого мужика, психика выдерживает метомарфозы жития. Ну а полиция при нашем законодательстве только разводит руками. Нет тяжких, нет и серьезного наказания. А когда оно произойдет, тогда и срок насчитают, - пишут в комментариях.
Интересный способ проучить мужа, который поднял руку на женщину, придумала автор анонимного поста в соцсетях:
«Всегда была спокойным и мирным человеком. Вышла замуж за хулиганистого парня. Спортивный, сильный, боец по жизни, неплохой муж. Но однажды поднял на меня руку. А я сижу дома с тремя детьми, если развестись - надо уезжать из нашего маленького городка, так как спокойно жить он мне не даст. Когда в следующий раз получила оглушающую пощечину, собрала всю силу воли и спокойно сказала: "Ты, конечно, понимаешь, что я не могу ответить ударом на удар, силы у меня не те. Но не думай, что я это опять так и оставлю. Если еще раз хоть пальцем тронешь - дождусь, когда ты заснешь, закипячу полную кастрюлю воды и вылью тебе на голову. Ты останешься жив, но никогда больше ничего не увидишь сваренными глазами. В милиции я скажу, что совершила это в состоянии аффекта. Меня, конечно, посадят, но много не дадут - дети маленькие". Слава Богу, что мне достался впечатлительный муж, он себе все это очень живо представил, сказал: "Ты дура, ты сможешь" и месяц спал в другой комнате, подперев диваном дверь. Прошло 30 лет, бывало всякое, ругались, мирились, но рукоприкладства больше не было никогда».
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