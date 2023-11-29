Общество 29.11.2023 в 13:47

В декабре жители Бурятии совершают авиаперелеты особенно часто

Пассажиров авиарейсов призывают покупать билеты заранее
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Текст: Ольга Лазарева
В декабре жители Бурятии совершают авиаперелеты особенно часто
Декабрь - обычно один из самых активных зимних месяцев в плане перелётов. Люди завершают дела, летая в командировки, путешествуют, захватывая в отпуск новогодние праздники, студенты летят домой. Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев призывает авиапассжиров приобретать билеты заранее. 

«Покупайте билеты заранее! Авиакомпания Smartavia предлагает в декабре - январе очень выгодные цены на рейсе Москва - Улан-Удэ - Москва. Все на рейс!», - пишет Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсетях. 

В качестве подтверждения он опубликовал снимок электронного билета по маршруту: Улан-Удэ- Москва на 22 декабря за 7890 рублей. 


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