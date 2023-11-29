В декабре жители Бурятии совершают авиаперелеты особенно часто

Декабрь - обычно один из самых активных зимних месяцев в плане перелётов. Люди завершают дела, летая в командировки, путешествуют, захватывая в отпуск новогодние праздники, студенты летят домой. Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев призывает авиапассжиров приобретать билеты заранее.«Покупайте билеты заранее! Авиакомпания Smartavia предлагает в декабре - январе очень выгодные цены на рейсе Москва - Улан-Удэ - Москва. Все на рейс!», - пишет Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсетях.В качестве подтверждения он опубликовал снимок электронного билета по маршруту: Улан-Удэ- Москва на 22 декабря за 7890 рублей.