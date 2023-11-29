Общество 29.11.2023 в 16:16

В Улан-Удэ становится светлее

Новые светоточки появляются и на окраинах, и в центре города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ становится светлее
О предварительных итогах года по реализации проектов, направленных на улучшение освещенности улиц и создание особой световой атмосферы в городе, рассказал на брифинге в мэрии зампредседателя Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев. По словам чиновника, в городе установлены 8 тысяч новых светоточек. Около четверти из них установили на улицах в отдаленных микрорайонах города для их ночного освещения. Об этом просили в своих наказах мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, депутатам горсовета и Хурала Бурятии жители столицы республики.

Основную часть светоточек – более шести тысяч - смонтировали на 52 зданиях в центре в качестве архитектурной подсветки в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ».

- «Горсвет» смонтировал подсветку на зданиях на площади Советов, на Арбате, вокруг Гостиных рядов и на других центральных улицах. Эти улицы «заиграли» по-новому. По проекту «Туркод» подсветка призвана создать особую световую атмосферу в городе для его туристической привлекательности, - рассказал Игорь Мункуев.

Также в этом году выполнены работы по созданию оригинальной архитектурно-художественной подсветки памятника «Гостеприимная Бурятия». Теперь она «надела» новые яркие бурятские дэгэлы, а в руках у нее появился хадак, которым она встречает гостей города.

Кроме этого, размещены новые гобо-проекторы на отвесной стороне горы Батарейная с надписью «Улан-Удэ». Также установлены свыше 300 дополнительных светильников на площади Советов, благодаря которым она стала значительно ярче. Помимо этого, приобретены установки, с помощью которых на зданиях на площади Советов транслируются лазерные шоу.

Работа по освещению и световому оформлению города будет продолжена в следующем году, сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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