В Улан-Удэ становится светлее

О предварительных итогах года по реализации проектов, направленных на улучшение освещенности улиц и создание особой световой атмосферы в городе, рассказал на брифинге в мэрии зампредседателя Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев. По словам чиновника, в городе установлены 8 тысяч новых светоточек. Около четверти из них установили на улицах в отдаленных микрорайонах города для их ночного освещения. Об этом просили в своих наказах мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, депутатам горсовета и Хурала Бурятии жители столицы республики.Основную часть светоточек – более шести тысяч - смонтировали на 52 зданиях в центре в качестве архитектурной подсветки в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ».- «Горсвет» смонтировал подсветку на зданиях на площади Советов, на Арбате, вокруг Гостиных рядов и на других центральных улицах. Эти улицы «заиграли» по-новому. По проекту «Туркод» подсветка призвана создать особую световую атмосферу в городе для его туристической привлекательности, - рассказал Игорь Мункуев.Также в этом году выполнены работы по созданию оригинальной архитектурно-художественной подсветки памятника «Гостеприимная Бурятия». Теперь она «надела» новые яркие бурятские дэгэлы, а в руках у нее появился хадак, которым она встречает гостей города.Кроме этого, размещены новые гобо-проекторы на отвесной стороне горы Батарейная с надписью «Улан-Удэ». Также установлены свыше 300 дополнительных светильников на площади Советов, благодаря которым она стала значительно ярче. Помимо этого, приобретены установки, с помощью которых на зданиях на площади Советов транслируются лазерные шоу.Работа по освещению и световому оформлению города будет продолжена в следующем году, сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ