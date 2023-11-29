Битва за демографию

Сразу несколько ключевых решений в части поддержки семей с детьми за последние годы принял президент страны Владимир Путин для устранения последствий демографической ямы 90-х годов. Поддержка от государства, причем весомая, теперь есть на каждом этапе: от будущих мам, одиноких родителей и родителей первенцев до решивших завести второго ребенка супругов, приемных и многодетных семей. Время подводить итоги, и мы остановимся на некоторых из этих мер.Сегодня наша страна испытывает колоссальное давление извне, а экономика находится в совершенно новых для нее условиях. Тем не менее все социальные обязательства, которые государство взяло на себя за последние годы, выполняются и будут выполняться.В том числе беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми. Например, единовременная выплата в связи с рождением/усыновлением первого ребенка в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Для получения этой меры поддержки далеко не важен уровень дохода, главное условие – появление в семье первого малыша.- За последние пять лет выплата предоставлена при рождении 14 тыс. первенцев на общую сумму 375 млн рублей. За этим видом поддержки ежегодно обращается около 2,5 тыс. молодых родителей Бурятии, - рассказывает министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.Для примера: у сестер Виталины и Вероники Путинцевых из Улан-Удэ почти одновременно появились дочери. При рождении малышек молодые мамы получили федеральный материнский капитал, а так как они являются жительницами Бурятии, то дополнительно получили по 32 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты дальневосточникам.- Разница в возрасте наших малышей всего месяц, так интересно получилось, - поделилась младшая сестра Вероника. - О положенных социальных выплатах мы узнали в поликлинике, еще будучи беременными. Нам рассказали, за какими мерами и с какими документами можно обратиться после рождения деток. Документы в отдел социальной защиты населения подали через портал Госуслуги, это проблем не составило.Быть мамой - одно из самых важных и ответственных призваний в жизни женщины. И с этой новой ролью Виталина и Вероника успешно справляются. Для трех- и четырехмесячной малышек источником любви и заботы являются родители, бабушки и дедушки, а дополнительную поддержку оказывает государство.Еще одна мера поддержки семей, которая финансируется по президентскому нацпроекту «Демография» - это «дальневосточный» материнский капитал. Она появилась после того, как Бурятия стала частью Дальневосточного федерального округа.Всего за 2019-2023 гг. «дальневосточным» капиталом воспользовались 9086 семей на сумму 1,6 млрд рублей. Размер выплаты в 2023 году равен 232,6 тыс. рублей, что составляет 30% от размера федерального маткапитала.Семья Сафоновых из Мухоршибири, как и многие другие молодые семьи Бурятии, средства маткапитала направила на улучшение жилищных условий.- Дождались, когда нашему второму сыну исполнится три годика, и этим летом купили большой дом в своем селе. По теплу успели построить баню, гараж и летнюю кухню. Мы с мужем безгранично рады, что теперь у нас есть свой дом, огород, теплица и можем с ним заниматься личным хозяйством. Федеральный и «дальневосточный» материнский капиталы – хорошая поддержка для нас, но главное наше богатство – это наши сыновья! - делится хозяйка дома Анастасия Сафонова.Глава семейства Максим Иванович - профессиональный водитель, ему часто приходится выезжать в командировки по району. И каждый раз, по его словам, он с радостью в сердце возвращается в свой дом, где его ждут близкие.- С начала 2023 года 40 семей района реализовали свое право на региональный маткапитал на общую сумму 7,9 млн рублей, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Мухоршибирскому району Тамара Лаптева. - Эту выплату в полном объеме либо по частям можно направить на улучшение жилищных условий, на получение детьми образования, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В Министерстве социальной защиты Бурятии отметили, что регматкапитал предоставляется на второго ребенка, рожденного с 1 января 2019 года, независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения или усыновления предыдущего ребенка.Особое внимание в последние годы получают многодетные семьи. Так, в Бурятии сегодня 24 тыс. многодетных семей, которые получают льготы. В них воспитывается 77 тыс. детей. За последние пять лет только из республиканского бюджета на такую поддержку направили 2 млрд 150 млн рублей.Если семья с низкими доходами (то есть среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум в республике), то она имеет право получать единое пособие.- Также многодетным семьям, доход которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в республике, при рождении либо усыновлении третьего или последующих детей, предоставляется республиканский материнский капитал в размере 65 281 рубль. За десять месяцев текущего года им воспользовались 1740 семей. При рождении третьего и последующего ребенка также предоставляется ежемесячная выплата в сумме 16 тыс. рублей, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – С начала года этой мерой поддержки охвачено 11 446 семей, которым перечислено свыше 1,3 млрд рублей.В их числе многодетная мама Ирина Гайнутдинова из села Хоринск, которая воспитывает шестерых детей.- По профессии я - медицинская сестра, работаю в Хоринской центральной районной больнице. «Дальневосточную» выплату получаю с июля 2021 года, тогда в нашей семье родился самый младший сын Ильдар. Самому старшему Даниле скоро исполнится 18 лет, дочери Диане сейчас 14 лет, Елене - 12, Ксении – 10, Анастасии – 5, - рассказывает Ирина Сергеевна. – С мужем Михаилом и не думали, что у нас будет такая большая семья. Планировали,что троих детей будет достаточно. Но сегодня у меня душа радуется, что у нас два сына и четыре дочери. Много лет мы переезжали с одной съемной квартиры в другую. Материнский капитал помог нам приобрести свое жилье. Полученных от государства денег хватило на покупку дома. Нашему счастью не было предела, когда мы справили новоселье. Счастье в семье, в детях, в том, что есть гарантированная помощь и поддержка.В этом году в Хоринском районе 116 многодетных семей стали получателями выплаты на третьего и последующих детей, которым выплачено 25,9 млн рублей.Вместе с тем в Бурятии есть семьи, имеющие шестерых и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Они имеют право получить единовременную денежную выплату на покупку жилья. Кроме того, жилищную субсидию получают родители, у которых одновременно родилось трое и более детей, если их семья нуждается в улучшении жилищных условий.- Наша семья тоже стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Уверены, что в скором времени получим сертификат, - говорит Ирина Гайнутдинова.Поддержка многодетных семей – один из главных приоритетов государственной политики. Поэтому по поручению президента России с 1 июля текущего года реализуются региональные программы по повышению рождаемости, которые разработаны с учетом особенностей каждого субъекта.Многодетные семьи Бурятии имеют право на приобретение льготных авиабилетов, компенсацию за приобретенные лекарства детям до шести лет, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации и организации допобразования, первоочередное предоставление учащимся до 15 лет льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки, бесплатное, один раз в месяц, посещение государственных театров. А с 2021 года многодетные семьи Бурятии освобождены от уплаты транспортного налога в размере 100% от установленной ставки.Работа по поддержке семей, в которых воспитывается трое и более детей, продолжается. В настоящее время разработан проект указа президента, устанавливающий единый статус многодетной семьи и меры социальной поддержки.Все это – инвестиции в будущее развитие республики и всей страны. Ведь если в стране сильная демография, то это избавляет от множества проблем в будущем. Начиная от кадровой и заканчивая безопасностью государства. Но главное, конечно, то, что государство заботится о своих гражданах, в том числе и о самых маленьких.Ведькак говорил глава Бурятии Алексей Цыденов, когда поздравлял президента России с днем рождения в октябре этого года, объем социальных выплат в республике увеличился с 4,8 млрд рублей в 2017 году до 18,7 млрд рублей в 2022 году. Сегодня соцвыплаты получают 370 тыс. жителей Бурятии.Фото: пресс-служба правительства РБ