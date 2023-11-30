Призвание — спасать детей

На выходных в столице Бурятии прошел масштабный медицинский форум. На мероприятии чествовали специалистов, чья профессия коснулась, пожалуй, каждого из нас — это врачи педиатры. Интересно, что торжество выпало на другую важную дату — День матери. Как отметили на событии, это не случайно, ведь с первых дней жизни ребенка доктор вместе с мамой идут рука об руку.26 ноября около 300 врачей из Улан­-Удэ, Тарбагатайского и Иволгинского районов собрались в одном большом зале, чтобы принять участие в образовательном форуме педиатрической службы республики и отпраздновать День педиатра. На мероприятие прибыли первые лица республики, в том числе зампред правительства — министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, а также зампредседателя комитета по социальной политике Народного Хурала РБ Вячеслав Дондоков.— Хочу поздравить всех своих коллег с Днем педиатра! По моему мнению, педиатрическая служба — одно из самых основных направлений нашего здравоохранения и всей системы здравоохранения в целом. С момента рождения ребенка начинается все — положительные моменты и некоторые проблемы, с которыми справляются как раз­-таки наши врачи педиатры, — поздравил Вячеслав Дондоков.Отметим, ранее Вячеслав Дондоков занимал пост главного врача БСМП, а затем принимал участие в проведении спецоперации, где возглавлял военный госпиталь. Награжден орденом Мужества. Он упомянул, что карьеру врача начинал как раз с педиатрической службы в Детской республиканской больнице.— Я очень счастлив находиться на данном мероприятии, для меня педиатрическая служба — моя база. Всем врачам педиатрам желаю успехов в работе с самыми благодарнейшими нашими маленькими пациентами, чтобы у вас были силы и возможности лечить эту детскую боль. Также я хочу поздравить всех присутствующих мам, бабушек и будущих мам с Днем матери. Низкий вам поклон! — добавил Вячеслав Дондоков.Как отметила Евгения Лудупова, педиатры — это основные сотрудники, которые помогают и мамам, и детишкам, стоят на охране здоровья малышей.— Сегодня здесь собрались специалисты различных специальностей. Это неонатологи, которые лечат самых маленьких недоношенных детей, где нужна помощь сразу при рождении. Это специалисты Городского перинатального центра, Республиканского перинатального центра, а также Детской республиканской клинической больницы, которая несет большую нагрузку по специализированной помощи. И, конечно, педиатры города Улан­-Удэ, Иволгинского и Тарбагатайского районов. В нашей республике 319 педиатров, в Улан-­Удэ — 189 педиатров. Мы ждем в команду наших педиатров еще молодых специалистов! — отметила Евгения Лудупова.Министр отметила, что одна из главных целей мероприятия — поднять общий дух, сплотить врачей, поделиться опытом и вместе стремиться к тому, чтобы сделать медицину лучше и доступнее для жителей. Евгения Лудупова напомнила, что в республике реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».О главных нюансах работы с детьми рассказала заведующая приемно­-диагностическим отделением ДРКБ Юлия Ждамарова. Юлия в медицине с 2008 года, а врачом педиатром работает последние семь лет.— Я многодетная мама, люблю детей и изначально хотела стать педиатром. У меня трое сыновей: старшему сыну 14 лет, среднему — девять лет и маленькому — два годика. Люблю свою профессию, мои дети сподвигли меня стать педиатром. Я считаю, главная сложность у педиатра как у специалиста в том, что к нам в ДРКБ поступают детки с 29 дней. Они не могут сказать свои жалобы о том, что их беспокоит. Поэтому мы должны клинически, лабораторно и инструментально установить правильный предварительный диагноз. Мы используем множество клинических рекомендаций в работе, помогают наши узкие специалисты и более опытные врачи, — рассказала Юлия.Как отметила врач, отдельную работу доктора проводят с мамами, которые очень волнуются за деток. Врачи подробно рассказывают, как будут лечить ребенка, и, как правило, это успокаивает.На мероприятии эксперты из разных областей медицины рассказали о тонкостях лечения детских заболеваний — от диагнозов недоношенных малышей до подростков, а также поделились опытом с коллегами. Самое ожидаемое событие форума — награждение специалистов, отработавших в педиатрической службе более 25 лет. Так, 102 врача, фельдшеры и медицинские сестры получили Благодарственные письма за свою долгую службу на благо детей и сохранения их здоровья.Фото: «Номер один»