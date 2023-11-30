Общество 30.11.2023 в 11:17

Призвание — спасать детей

Главнее только мама: в Улан­-Удэ врачей педиатров поздравили с профессиональным праздником
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Текст: Евгения Гармаева
Призвание — спасать детей
На выходных в столице Бурятии прошел масштабный медицинский форум. На мероприятии чествовали специалистов, чья профессия коснулась, пожалуй, каждого из нас — это врачи педиатры. Интересно, что торжество выпало на другую важную дату — День матери. Как отметили на событии, это не случайно, ведь с первых дней жизни ребенка доктор вместе с мамой идут рука об руку.

Лечить детскую боль

26 ноября около 300 врачей из Улан­-Удэ, Тарбагатайского и Иволгинского районов собрались в одном большом зале, чтобы принять участие в образовательном форуме педиатрической службы республики и отпраздновать День педиатра. На мероприятие прибыли первые лица республики, в том числе зампред правительства — министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, а также зампредседателя комитета по социальной политике Народного Хурала РБ Вячеслав Дондоков.

— Хочу поздравить всех своих коллег с Днем педиатра! По моему мнению, педиатрическая служба — одно из самых основных направлений нашего здравоохранения и всей системы здравоохранения в целом. С момента рождения ребенка начинается все — положительные моменты и некоторые проблемы, с которыми справляются как раз­-таки наши врачи педиатры, — поздравил Вячеслав Дондоков.

Отметим, ранее Вячеслав Дондоков занимал пост главного врача БСМП, а затем принимал участие в проведении спецоперации, где возглавлял военный госпиталь. Награжден орденом Мужества. Он упомянул, что карьеру врача начинал как раз с педиатрической службы в Детской республиканской больнице.

— Я очень счастлив находиться на данном мероприятии, для меня педиатрическая служба — моя база. Всем врачам педиатрам желаю успехов в работе с самыми благодарнейшими нашими маленькими пациентами, чтобы у вас были силы и возможности лечить эту детскую боль. Также я хочу поздравить всех присутствующих мам, бабушек и будущих мам с Днем матери. Низкий вам поклон! — добавил Вячеслав Дондоков.

Для мамы и малыша

Как отметила Евгения Лудупова, педиатры — это основные сотрудники, которые помогают и мамам, и детишкам, стоят на охране здоровья малышей.

— Сегодня здесь собрались специалисты различных специальностей. Это неонатологи, которые лечат самых маленьких недоношенных детей, где нужна помощь сразу при рождении. Это специалисты Городского перинатального центра, Республиканского перинатального центра, а также Детской республиканской клинической больницы, которая несет большую нагрузку по специализированной помощи. И, конечно, педиатры города Улан­-Удэ, Иволгинского и Тарбагатайского районов. В нашей республике 319 педиатров, в Улан-­Удэ — 189 педиатров. Мы ждем в команду наших педиатров еще молодых специалистов! — отметила Евгения Лудупова.

Министр отметила, что одна из главных целей мероприятия — поднять общий дух, сплотить врачей, поделиться опытом и вместе стремиться к тому, чтобы сделать медицину лучше и доступнее для жителей. Евгения Лудупова напомнила, что в республике реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Меня сподвигли мои дети»

О главных нюансах работы с детьми рассказала заведующая приемно­-диагностическим отделением ДРКБ Юлия Ждамарова. Юлия в медицине с 2008 года, а врачом педиатром работает последние семь лет.

— Я многодетная мама, люблю детей и изначально хотела стать педиатром. У меня трое сыновей: старшему сыну 14 лет, среднему — девять лет и маленькому — два годика. Люблю свою профессию, мои дети сподвигли меня стать педиатром. Я считаю, главная сложность у педиатра как у специалиста в том, что к нам в ДРКБ поступают детки с 29 дней. Они не могут сказать свои жалобы о том, что их беспокоит. Поэтому мы должны клинически, лабораторно и инструментально установить правильный предварительный диагноз. Мы используем множество клинических рекомендаций в работе, помогают наши узкие специалисты и более опытные врачи, — рассказала Юлия.

Как отметила врач, отдельную работу доктора проводят с мамами, которые очень волнуются за деток. Врачи подробно рассказывают, как будут лечить ребенка, и, как правило, это успокаивает.

На мероприятии эксперты из разных областей медицины рассказали о тонкостях лечения детских заболеваний — от диагнозов недоношенных малышей до подростков, а также поделились опытом с коллегами. Самое ожидаемое событие форума — награждение специалистов, отработавших в педиатрической службе более 25 лет. Так, 102 врача, фельдшеры и медицинские сестры получили Благодарственные письма за свою долгую службу на благо детей и сохранения их здоровья.

Фото: «Номер один»
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здравоохранение

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