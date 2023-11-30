Общество 30.11.2023 в 11:54
В Бурятии зафиксирован новый случай заражения ребенка коклюшем
Заболевший - ученик средней школы
Текст: Ольга Лазарева
В Петропавловской средней общеобразовательной школе №1 Джидинского района зарегистрирован один случай заражения коклюшем. Поскольку случай единичный, речь о карантине не идет. Роспотребнадзором предписано обеспечить лабораторное обследование всех контактных лиц. В школе проводится ежедневная санитарная обработка помещений. Также проводится наблюдение за всеми контактными лицами.
- По факту регистрации 1 случая заболевания коклюшем у учащегося Петропавловской средней общеобразовательной школы №1 Джидинского района Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия организованы противоэпидемические мероприятия, ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 14 календарных дней, лабораторное обследование. Даны рекомендации по усилению санитарно-противоэпидемического режима касательно ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств и соблюдения режима проветривания в помещениях, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Напомним, недавно в Курумканской средней школе №1 произошла вспышка коклюша. По словам местных жителей, заболели дети из нескольких классов.
В целом ситуация с коклюшем по Бурятии весьма тревожная. В начале ноября главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова сообщила, что заболеваемость продолжает расти. В начале ноября в реанимации находились два месячных ребёнка, подхвативших опасную заразу. Один из них был на искусственной вентиляции лёгких.
Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, единственной мерой активной профилактики коклюша является вакцинация, которая проводится в 3, 4,5 и 6 месяцев, далее в 18 месяцев проводится однократная ревакцинация. Дети, не прошедшие вакцинацию, согласно статистике, болеют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка уменьшает риск заражения коклюшем до минимума, и даже если ребенок все-таки заболел, то протекать болезнь будет значительно легче, без осложнений.
Справка
Коклюш - острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Крайне опасен для детей младше двух лет. До широкого распространения вакцины в 1950-х годах коклюш был одной из самых распространённых болезней среди детей. При этом вакцинация предотвращает заболевание, но вакцинированные люди могут оказываться носителями бактерии и способны передавать её невакцинированным.
- По факту регистрации 1 случая заболевания коклюшем у учащегося Петропавловской средней общеобразовательной школы №1 Джидинского района Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия организованы противоэпидемические мероприятия, ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 14 календарных дней, лабораторное обследование. Даны рекомендации по усилению санитарно-противоэпидемического режима касательно ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств и соблюдения режима проветривания в помещениях, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Напомним, недавно в Курумканской средней школе №1 произошла вспышка коклюша. По словам местных жителей, заболели дети из нескольких классов.
В целом ситуация с коклюшем по Бурятии весьма тревожная. В начале ноября главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова сообщила, что заболеваемость продолжает расти. В начале ноября в реанимации находились два месячных ребёнка, подхвативших опасную заразу. Один из них был на искусственной вентиляции лёгких.
Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, единственной мерой активной профилактики коклюша является вакцинация, которая проводится в 3, 4,5 и 6 месяцев, далее в 18 месяцев проводится однократная ревакцинация. Дети, не прошедшие вакцинацию, согласно статистике, болеют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка уменьшает риск заражения коклюшем до минимума, и даже если ребенок все-таки заболел, то протекать болезнь будет значительно легче, без осложнений.
Справка
Коклюш - острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Крайне опасен для детей младше двух лет. До широкого распространения вакцины в 1950-х годах коклюш был одной из самых распространённых болезней среди детей. При этом вакцинация предотвращает заболевание, но вакцинированные люди могут оказываться носителями бактерии и способны передавать её невакцинированным.
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