Общество 30.11.2023 в 15:28

В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей

Дополнительные экипажи ГИБДД выставят на магистральных улицах города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в четверг и пятницу в Улан-Удэ состоится профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдению правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей в автомобиле, а также профилактике иных нарушений ПДД. Дополнительные экипажи ГИБДД выставят на магистральных улицах города.

Также в ГИБДД напомнили, что информацию о пьяных водителях и водителях без прав можно сообщить в дежурную часть по телефону: 29-29-02, 29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.

Фото: ГИБДД Бурятии
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