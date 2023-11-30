В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в четверг и пятницу в Улан-Удэ состоится профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдению правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей в автомобиле, а также профилактике иных нарушений ПДД. Дополнительные экипажи ГИБДД выставят на магистральных улицах города.Также в ГИБДД напомнили, что информацию о пьяных водителях и водителях без прав можно сообщить в дежурную часть по телефону: 29-29-02, 29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.Фото: ГИБДД Бурятии