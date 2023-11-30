Общество 30.11.2023 в 16:17
Коклюш расползается по Бурятии
Заболевание выявили в третьем по счету районе
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выявлены случаи заболевания коклюшем в селе Сосново-Озерское.
«Пациенты находятся на амбулаторном лечении. Течение заболевания лёгкое. Проводятся противоэпидемические мероприятия», сообщает вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7» со ссылкой на Еравнинскую ЦРБ.
Напомним, сегодня появилось сообщение, что случай заболевания коклюшем выявлен в Петропавловской средней школе №1 Джидинского района. Поскольку случай единичный, речь о карантине там не идет. Роспотребнадзором предписано обеспечить лабораторное обследование всех контактных лиц. В школе проводится ежедневная санитарная обработка помещений. Также проводится наблюдение за всеми контактными лицами.
Напомним, недавно в Курумканской средней школе №1 произошла вспышка коклюша. По словам местных жителей, заболели дети из нескольких классов.
Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, единственной мерой активной профилактики коклюша является вакцинация.
Коклюш - острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Крайне опасен для детей младше двух лет. До широкого распространения вакцины в 1950-х годах коклюш был одной из самых распространённых болезней среди детей. При этом вакцинация предотвращает заболевание, но вакцинированные люди могут оказываться носителями бактерии и способны передавать её невакцинированным.
Фото: «Номер один»
«Пациенты находятся на амбулаторном лечении. Течение заболевания лёгкое. Проводятся противоэпидемические мероприятия», сообщает вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7» со ссылкой на Еравнинскую ЦРБ.
Напомним, сегодня появилось сообщение, что случай заболевания коклюшем выявлен в Петропавловской средней школе №1 Джидинского района. Поскольку случай единичный, речь о карантине там не идет. Роспотребнадзором предписано обеспечить лабораторное обследование всех контактных лиц. В школе проводится ежедневная санитарная обработка помещений. Также проводится наблюдение за всеми контактными лицами.
Напомним, недавно в Курумканской средней школе №1 произошла вспышка коклюша. По словам местных жителей, заболели дети из нескольких классов.
Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, единственной мерой активной профилактики коклюша является вакцинация.
Коклюш - острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Крайне опасен для детей младше двух лет. До широкого распространения вакцины в 1950-х годах коклюш был одной из самых распространённых болезней среди детей. При этом вакцинация предотвращает заболевание, но вакцинированные люди могут оказываться носителями бактерии и способны передавать её невакцинированным.
Фото: «Номер один»
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