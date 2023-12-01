В Бурятии вырос спрос на многозадачных сотрудников

В целом с начала года такой навык, как работа в условиях многозадачности, встречался в 8,3% вакансий по всей стране и в 7% вакансий в Бурятии. При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 5,8% россиян и 2,4% жителей Бурятии.







Потребность российского бизнеса в кросс-функциональных работниках в 2023 году увеличилась к 2021 году почти в три раза. Такая статистика — результат беспрецедентного кадрового голода в большинстве отраслей российской экономики. Об этом говорят результаты исследования, проведенного резидентом «Сколково» Robovoice совместно с крупнейшей в России рекрутинговой платформой hh.ru.Как сообщили в пресс-службе hh.ru, спрос на навык «многозадачность» в России за два года вырос почти в три раза (+181% за январь-октябрь 2023 года к аналогичному периоду 2021 года). В Бурятии потребность в многозадачных сотрудниках выросла более, чем в два раза - на 129%.«Дефицит рабочей силы в России привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат в большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов. В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ. Поэтому они ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», - комментирует руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.В этом году наибольшую потребность в кросс-функциональных специалистах испытывали организации культуры и искусства, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации (НКО), компании финансового сектора (в частности, управление активами), государственные организации, образовательные учреждения, строительные и девелоперские организации, гостинично-ресторанный сектор, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, организации медиаиндустрии (СМИ, реклама, PR) и сельскохозяйственная отрасль.Фото: «Номер один»