В Улан-Удэ поисковики «ЛизаАлерт» рассказали леденящую кровь историю поиска тринадцатилетней девочки

«Я не могу, мне холодно... Я всё уже, не могу, кровь мешает...»О таких поисках сложно писать и говорить. Это не совсем обычный отчёт – без указания региона и города, где это произошло.- Пытаешься сложить слова в стройный отчёт о поиске, а в голове – голос тринадцатилетней девочки, которая замерзает в лесу и истекает кровью. Ты слышишь, как она плачет, когда у неё не получается передать свои координаты, как говорит, что больше не выдержит, - рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Далее публикуем их рассказ из первых уст.«1 октября 2023 года. 16:30. На горячую линию поисково-спасательного отряда #ЛизаАлерт поступает заявка от врача скорой помощи: девочка тринадцати лет сама обратилась в 112: её порезала ножом подруга, она убегала от нападавшей в глубину леса и уже несколько часов не может из него выйти.16:35. Заявку забирает в работу специалист направления «Лес на связи» Денис (позывной «Фил»). Абонент не в сети, сообщения не доставляются.Звонок в скорую, сверяем номер телефона – верный.Снова безуспешные попытки дозвониться. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны доступа сети».Где-то в лесу замерзает девочка.16:54. Телефон снова в сети. Абонент не берёт трубку.Занято.Снова не берёт трубку, снова занято.Денис звонит службам, пытается дозвониться отцу девочки – тоже занято. Драгоценное время уходит, мы понимаем, что счёт идёт не на часы, а на минуты.17:10. Девочка берёт трубку. Заряд телефона – 33%. Говорит она с трудом, голос дрожит, речь заторможенная. Она в лесу уже несколько часов, потеряла много крови, не может идти. Ей тяжело отвечать на самые простые вопросы. «Соберись, пожалуйста, немножко, мы сейчас тебя найдём, нам нужны твои координаты». Денис объясняет девочке, как ей передать ему свои координаты через смартфон. У неё шок, начинается переохлаждение. «Я всё уже, не могу, кровь мешает...» Денис ещё раз повторяет инструкции. Чётко, спокойно. Специалист «Леса на связи» не может поддаться панике – ведь как только мы получим координаты, за ней смогут прийти спасатели. Главное, чтобы у неё получилось сосредоточиться. Параллельно на поиск выезжают добровольцы отряда и службы.17:23. Получаем координаты, но радиус поиска достаточно большой – 1,5 километра. Денис ещё раз просит включить девочку геолокацию и даёт ей инструкции.17:26. Новые координаты, точность – 4 метра. «Будь там, мы идём!»Сотрудник полиции первым прибывает на место и заходит в лес, девочка недалеко от дороги, буквально 200 метров.17:39. Денис звонит сотруднику полиции, он сразу же отвечает: «Я нашёл её, сильно порезана, срочно скорую по координатам!»Скорая уже едет на место. Осталось совсем немного, успеют... Должны успеть!18:04. На месте спасатели, оказывают первую помощь.18:17. Девочка в машине скорой помощи. Дышит, жива, большая потеря крови. Скорая на повышенной скорости увозит её в больницу…На следующий день звоним её отцу: «Жива, состояние стабилизировали!»Этот страшный поиск в любой момент мог закончиться трагически. Это тот самый поиск, в котором имела значение каждая секунда, каждый процент заряда телефона, каждое слово пропавшей.Спасибо полиции и спасателям за слаженную работу. Спасибо врачам, которые быстро передали нам заявку и спасли девочку.Мы успели! Счёт и правда шёл на минуты».- Если близкий вам человек заблудился с телефоном, пожалуйста, не пытайтесь звонить ему самостоятельно и давать инструкции, как выйти из леса! Специалисты направления «Лес на связи» отряда «ЛизаАлерт» обучаются около восьми месяцев, и единицы из них после всех тестов и экзаменов допускаются к работе с реальными заявками. Это сложный и долгий курс, который учит действовать в экстренных ситуациях, быстро и чётко получать от пропавшего именно ту информацию, которая нужна, чтобы его найти, - заключают в «ЛизаАлерт».