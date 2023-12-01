Общество 01.12.2023 в 13:05
В Улан-Удэ напомнили о льготах на проезд
Их предоставляют инвалидам, ветеранам боевых действий и студентам
Текст: Ольга Лазарева
С 1 января 2022 года в муниципальных автобусах МУП «Городские маршруты» установлен льготный проезд для пенсионеров.
Кроме этого, появились проездные билеты для взрослых и школьников. Также льготы предоставляются инвалидам, ветеранам боевых действий и студентам очной формы обучения. В автобусах стоимость проездного составляет:
- Для взрослых 1500₽;
- Для остальных категорий пассажиров 750₽;
Количество поездок на муниципальном транспорте для владельца проездного билета не ограничено.
Смотрите адреса киосков, где можно купить проездной билет в карточках:
Кроме этого, появились проездные билеты для взрослых и школьников. Также льготы предоставляются инвалидам, ветеранам боевых действий и студентам очной формы обучения. В автобусах стоимость проездного составляет:
- Для взрослых 1500₽;
- Для остальных категорий пассажиров 750₽;
Количество поездок на муниципальном транспорте для владельца проездного билета не ограничено.
Смотрите адреса киосков, где можно купить проездной билет в карточках:
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