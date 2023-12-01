В Улан-Удэ напомнили о льготах на проезд

С 1 января 2022 года в муниципальных автобусах МУП «Городские маршруты» установлен льготный проезд для пенсионеров.Кроме этого, появились проездные билеты для взрослых и школьников. Также льготы предоставляются инвалидам, ветеранам боевых действий и студентам очной формы обучения. В автобусах стоимость проездного составляет:- Для взрослых 1500₽;- Для остальных категорий пассажиров 750₽;Количество поездок на муниципальном транспорте для владельца проездного билета не ограничено.Смотрите адреса киосков, где можно купить проездной билет в карточках: