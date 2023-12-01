Общество 01.12.2023 в 14:47

Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку воспитателей в детских садах

Доходит до того, что родителей просят временно оставить детей дома
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Текст: Ольга Лазарева
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку воспитателей в детских садах
В соцсетях горожане рассказали о том, что в одном из детских садов города родителей попросили оставить детей дома из-за нехватки воспитателей. Воспитатель осталась одна из-за увольнения другого сотрудника и опасалась взять на себя большое число малышей. В паблике Аноним 03 опубликовали переписку с сотрудником садика, которая рассказала, что одна из воспитателей плакала, потому что «все воспитатели уходят, а одна не сможет уследить за всеми детьми». Родителей попросили попридержать детей дома 2-3 дня. 

«Взрослые к проблеме отнесись с пониманием, воспитателя не винят, говорят, что проблема в заведующей. Директор сада не берет новых воспитателей, а старые сбегают из-за низкой зарплаты 23000 рублей. Одна из мамочек даже хотела пойти работать нянечкой, но ей отказали. Вместо того, чтобы укомплектовывать штат, группы просто объединяют», - написал автор поста в паблике, задав вопрос горожанам: «Есть ли подобная проблема в других садах?» 

- Я сомневаюсь что администрация по каким-то причинам не берет персонал, просто люди сами не идут работать, ответственность огромная, зарплата маленькая, я сама отработала в детском саду много лет. Убежала. 

- Какой комфорт может быть в детских садах, где воспитатели работают с утра до вечера с полной группой маленьких детей. 

- Любой человек должен работать, прежде всего, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своим детям. В садике это исключено. А воспитатель тоже человек и нужно уважать себя. А не радоваться миске похлёбки.

- З/п маленькая у воспитателей и нянечек, 20-25 тыс., а ответственность огромная. Ну как так-то? Еще все сады перевели на 12 часов, и сейчас воспитатели работают 5 дней по 12 часов. Это огромная переработка за мизерную зарплату. 

- Да, зарплата очень маленькая, хоть и говорили, что прибавят, вот и молодые даже не идут. Или просто первый месяц поработают, а когда получают зарплату, уходят работать в другое место, как и няни. Еще нужно каждый день планы писать, проекты защищать, открытое занятие давать раз в месяц, это ужас, - пишут в комментариях. 


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