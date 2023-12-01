Общество 01.12.2023 в 17:44

В Улан-Удэ в этом году капитально отремонтировали шесть дворов

Благоустройство стало возможным благодаря программе «1000 дворов на Дальнем Востоке»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в этом году капитально отремонтировали шесть дворов
В этом году в Улан-Удэ по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» капитально отремонтировали шесть дворов, по два в каждом районе: три двора по типу «Медиум» и три – «Минимал». Как сообщили в мэрии города, в Советском районе отремонтированы дворы по ул. Строителей, 35 и на ст. Дивизионная, 3 участок, в Октябрьском районе – в 112 мкрн и по ул. Жердева, 13, в Железнодорожном – по ул. Пушкина, 33 и по ул. Комарова, 11.

Площадь благоустроенных придомовых территорий составила 14,5 тысяч кв м. Проект преобразил территории у шести тысяч улан-удэнцев. На это из федерального бюджета было выделено 56 млн рублей.

У каждого двора был индивидуальный дизайн-проект.

Современный мини-парк, разделенный на несколько функциональных зон, появился под окнами многоквартирных домов в 18 квартале вблизи Жердева, 13, где раньше стояли металлические гаражи. Теперь здесь есть две детские площадки, воркаут-зона, площадка для игр с мячом и тренажеры, зона тихого отдыха.

– Изумительно! Мы сейчас подходим и говорим: ну, как здорово все сделали, так удобно, хорошо. И жители стал приходить. Мы сейчас проходили мимо, а подруга говорит: давай посидим, отдохнем. Не хочется мимо этой красоты проходить, – поделилась жительница одного из домов.

Новый двор по ул. Строителей, 35 площадью более двух тысяч квадратных метров стал местом притяжения жителей микрорайона Заречный - сюда приходят поиграть и отдохнуть дети и взрослые из соседних домов.

– Площадка очень нравится. Разнообразная, отличается от других. У меня двое маленьких детей. Часто здесь гуляем. Главное, чтобы сохраняли и берегли теперь эту площадку, – сказала местная жительница Ольга.

При благоустройстве применялся комплексный подход. К примеру, во дворе ул. Комарова, 11, подрядчик совместно с ресурсоснабжающей организацией привели в порядок и подстанцию, расположенную здесь. Таким образом, благоустройство большого двора получило законченный вид.

Как отметили в городской администрации, программа будет продолжена и в следующем году. Пока федеральные власти определяют объем финансирования, мэрия уже сейчас проводит встречи с жителями, чтобы решить, какие дворы будут благоустраиваться в ближайшее время.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
благоустройство

Все новости

В Улан-Удэ в этом году капитально отремонтировали шесть дворов
01.12.2023 в 17:44
В Улан-Удэ снова засияют яблони
01.12.2023 в 17:31
В Улан-Удэ неизвестный мужчина преследует детей
01.12.2023 в 17:02
В Бурятии сельские посиделки закончились мордобоем и разгромом машины
01.12.2023 в 16:53
В Улан-Удэ горожанин случайно сжег собственный автомобиль
01.12.2023 в 15:12
В Бурятии предложили ужесточить наказание за гуляющих где попало коров и лошадей
01.12.2023 в 14:53
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку воспитателей в детских садах
01.12.2023 в 14:47
В Бурятии республиканская дорога под угрозой затопления
01.12.2023 в 13:50
В Бурятии реализуется программа «Дальневосточный гектар»
01.12.2023 в 13:39
В Улан-Удэ продавали семена овощей, сорта которых не включены в Госреестр
01.12.2023 в 13:25
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ снова засияют яблони
Иллюминацию включат ближе к новому году
01.12.2023 в 17:31
В Бурятии предложили ужесточить наказание за гуляющих где попало коров и лошадей
С начала года сельхозживотные стали виновниками более ста ДТП
01.12.2023 в 14:53
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку воспитателей в детских садах
Доходит до того, что родителей просят временно оставить детей дома
01.12.2023 в 14:47
В Бурятии республиканская дорога под угрозой затопления
Из-за обильных летних осадков появилось много новых источников
01.12.2023 в 13:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru