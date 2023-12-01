В Улан-Удэ в этом году капитально отремонтировали шесть дворов

В этом году в Улан-Удэ по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» капитально отремонтировали шесть дворов, по два в каждом районе: три двора по типу «Медиум» и три – «Минимал». Как сообщили в мэрии города, в Советском районе отремонтированы дворы по ул. Строителей, 35 и на ст. Дивизионная, 3 участок, в Октябрьском районе – в 112 мкрн и по ул. Жердева, 13, в Железнодорожном – по ул. Пушкина, 33 и по ул. Комарова, 11.Площадь благоустроенных придомовых территорий составила 14,5 тысяч кв м. Проект преобразил территории у шести тысяч улан-удэнцев. На это из федерального бюджета было выделено 56 млн рублей.У каждого двора был индивидуальный дизайн-проект.Современный мини-парк, разделенный на несколько функциональных зон, появился под окнами многоквартирных домов в 18 квартале вблизи Жердева, 13, где раньше стояли металлические гаражи. Теперь здесь есть две детские площадки, воркаут-зона, площадка для игр с мячом и тренажеры, зона тихого отдыха.– Изумительно! Мы сейчас подходим и говорим: ну, как здорово все сделали, так удобно, хорошо. И жители стал приходить. Мы сейчас проходили мимо, а подруга говорит: давай посидим, отдохнем. Не хочется мимо этой красоты проходить, – поделилась жительница одного из домов.Новый двор по ул. Строителей, 35 площадью более двух тысяч квадратных метров стал местом притяжения жителей микрорайона Заречный - сюда приходят поиграть и отдохнуть дети и взрослые из соседних домов.– Площадка очень нравится. Разнообразная, отличается от других. У меня двое маленьких детей. Часто здесь гуляем. Главное, чтобы сохраняли и берегли теперь эту площадку, – сказала местная жительница Ольга.При благоустройстве применялся комплексный подход. К примеру, во дворе ул. Комарова, 11, подрядчик совместно с ресурсоснабжающей организацией привели в порядок и подстанцию, расположенную здесь. Таким образом, благоустройство большого двора получило законченный вид.Как отметили в городской администрации, программа будет продолжена и в следующем году. Пока федеральные власти определяют объем финансирования, мэрия уже сейчас проводит встречи с жителями, чтобы решить, какие дворы будут благоустраиваться в ближайшее время.Фото: мэрия Улан-Удэ