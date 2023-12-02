Общество 02.12.2023 в 12:59

В Улан-Удэ проходит ежегодная мясная ярмарка

Приобрести продукцию местных производителей можно на четырех площадках города
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ проходит ежегодная мясная ярмарка
В Улан-Удэ стартовала ежегодная мясная ярмарка, которая пройдет в течение двух дней - 2 и 3 декабря, сообщили в мэрии столицы.



- Традиционно предпочтение наши жители отдают мясным продуктам, поэтому горожане и гости нашей столицы ждут с нетерпением открытия этой ярмарки. Сегодня здесь представлены практически все районы республики, - отметил на открытии мероприятия Юрий Ткачев, председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации Улан-Удэ.



Горожане могут приобрести мясо, субпродукты, мясные полуфабрикаты, рыбу, ягоду и многое другое напрямую от производителей. Ярмарка организована на четырех торговых площадках: 

- ТРЦ «Capital Mall» по пр. Автомобилистов, 4а - 1;

- ТК «Крестьянский» по ул. Тулаева, 108;

- Центральный рынок по ул. Балтахинова, 9;

- Торговые ряды «Новый Стимул» по ул. Иволгинская, 13а.

Фото: администрация Улан-Удэ.
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