В Улан-Удэ проходит ежегодная мясная ярмарка

В Улан-Удэ стартовала ежегодная мясная ярмарка, которая пройдет в течение двух дней - 2 и 3 декабря, сообщили в мэрии столицы.- Традиционно предпочтение наши жители отдают мясным продуктам, поэтому горожане и гости нашей столицы ждут с нетерпением открытия этой ярмарки. Сегодня здесь представлены практически все районы республики, - отметил на открытии мероприятия Юрий Ткачев, председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации Улан-Удэ.Горожане могут приобрести мясо, субпродукты, мясные полуфабрикаты, рыбу, ягоду и многое другое напрямую от производителей. Ярмарка организована на четырех торговых площадках:- ТРЦ «Capital Mall» по пр. Автомобилистов, 4а - 1;- ТК «Крестьянский» по ул. Тулаева, 108;- Центральный рынок по ул. Балтахинова, 9;- Торговые ряды «Новый Стимул» по ул. Иволгинская, 13а.Фото: администрация Улан-Удэ.