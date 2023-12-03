В Улан-Удэ брошенные животные постепенно покидают приюты

На территории приюта «Ананда» в мкрн Медведчиково 19 проходит акция «Забери друга» (0+). Стартовала она два дня назад. За это время из приюта забрали 54 собаки.

«Вчера пристроили кокер-спаниеля, который был в отлове. Все собаки чипированы, стерилизованы и привиты от бешенства. Выбрав себе питомца, вы на месте бесплатно получите в законном порядке все его регистрационные документы. Нужно будет только заплатить за бланк 50 рублей. Наша задача - помочь животным, оставшимся без хозяев, обрести дом и семью», - сказал начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.

Для удобства горожан на месте работает передвижной пункт регистрации Управления ветеринарии Бурятии. Сегодня, 3 декабря, акция продолжится до 17:00.

Напомним, в Бурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала. Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом.



Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии.





Фото: Номер один