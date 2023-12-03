В Этнографическом музее заработали зимние горки

В Этнографическом музее народов Забайкалья зимние горки строят уже пятый год подряд. В самом музее их называют «одними из лучших в Улан-Удэ». Именно туда взрослые и дети приезжают на новогодних праздниках, чтобы весело скоротать свободные дни.

«Зимние горки в Этномузее заработали. Наши горки предусмотрены для детей разного возраста. Это прекрасный способ создать всей семье хорошее настроение, подышать свежим воздухом и активно провести свой отдых. Так что, друзья, приглашаем вас на зимние горки. Наслаждайтесь погодой, природой и пусть ваш отдых будет наполнен яркими впечатлениями от зимних развлечений. Но о безопасности и уважительном поведении на горках всегда стоит помнить!», - отметили в Этнографическом музее народов Забайкалья.

Напомним, все началось в 2019 году с постройки особой горки в виде корабля. Он так сильно полюбился посетителям, что его решили не разбирать, и он стал всесезонной локацией.

Сегодня же в музее есть еще несколько горок разного уровня высоты. Это сделано специально для того, чтобы посетителям было комфортно кататься и не создавать скученности на аттракционе. Для самых маленьких построена отдельная горка высотой 1,5 метра и длиной ската 3,5 метра, а самая большая имеет высоту около 3 метров и длину ската 15 метров. Стоит отметить, что все горки в музее прошли специальную сертификацию и были оформлены как аттракцион.

Фото: Номер один