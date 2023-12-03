Общество 03.12.2023 в 13:00

В Этнографическом музее заработали зимние горки

Теперь улан-удэнцы смогут провести свой досуг более весело
A- A+
Текст: Номер один
В Этнографическом музее заработали зимние горки

В Этнографическом музее народов Забайкалья зимние горки строят уже пятый год подряд. В самом музее их называют «одними из лучших в Улан-Удэ». Именно туда взрослые и дети приезжают на новогодних праздниках, чтобы весело скоротать свободные дни.

«Зимние горки в Этномузее заработали. Наши горки предусмотрены для детей разного возраста. Это прекрасный способ создать всей семье хорошее настроение, подышать свежим воздухом и активно провести свой отдых. Так что, друзья, приглашаем вас на зимние горки. Наслаждайтесь погодой, природой и пусть ваш отдых будет наполнен яркими впечатлениями от зимних развлечений. Но о безопасности и уважительном поведении на горках всегда стоит помнить!»,

- отметили в Этнографическом музее народов Забайкалья.
Напомним, все началось в 2019 году с постройки особой горки в виде корабля. Он так сильно полюбился посетителям, что его решили не разбирать, и он стал всесезонной локацией.

Сегодня же в музее есть еще несколько горок разного уровня высоты. Это сделано специально для того, чтобы посетителям было комфортно кататься и не создавать скученности на аттракционе. Для самых маленьких построена отдельная горка высотой 1,5 метра и длиной ската 3,5 метра, а самая большая имеет высоту около 3 метров и длину ската 15 метров. Стоит отметить, что все горки в музее прошли специальную сертификацию и были оформлены как аттракцион.

 

Фото: Номер один

Теги
Этнографический музей зима развлечения

Все новости

В Этнографическом музее заработали зимние горки
03.12.2023 в 13:00
В Улан-Удэ брошенные животные постепенно покидают приюты
03.12.2023 в 12:41
В Бурятии мужчина отсудил у минфина кругленькую сумму
03.12.2023 в 12:12
Движение поездов через Северомуйский тоннель БАМа возобновили
03.12.2023 в 11:31
Ребенка, заблудившегося в лесах Бурятии, нашли
03.12.2023 в 11:02
В Бурятии предпринимателей приглашают на тренинг
03.12.2023 в 10:35
Бурятию накроют метели и сильные снегопады
02.12.2023 в 16:15
В Улан-Удэ проходит ежегодная мясная ярмарка
02.12.2023 в 12:59
В Улан-Удэ 2,5 тысячи жителей сидят без света из-за порванного кабеля
02.12.2023 в 12:41
В центре Улан-Удэ пропало электричество
02.12.2023 в 12:04
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ брошенные животные постепенно покидают приюты
За последнее время более 50-ти питомцев обрели новых хозяев
03.12.2023 в 12:41
В Бурятии мужчина отсудил у минфина кругленькую сумму
Три года в его сторону осуществлялось незаконное уголовное преследование
03.12.2023 в 12:12
Бурятию накроют метели и сильные снегопады
На дорогах ожидают гололедицу, накаты и заносы
02.12.2023 в 16:15
В Улан-Удэ проходит ежегодная мясная ярмарка
Приобрести продукцию местных производителей можно на четырех площадках города
02.12.2023 в 12:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru