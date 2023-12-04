Общество 04.12.2023 в 10:01
Десантник из Бурятии погиб на спецоперации
Захар Шевяков воевал с первых дней, был ранен и отмечен наградами
Текст: Андрей Константинов
В ходе спецоперации на Донбассе погиб уроженец Прибайкальского района 22-летний Захар Шевяков. Об этом сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».
Захар Шевяков родился 1 ноября 2001 года в Турке. Был младшим ребёнком в семье.
После окончания 9 классов поступил в БРИТ. Выбрал профессию, связанную с автомобильной промышленностью.
1 июля 2021 года был призван на срочную службу. Попал в Псковскую дивизию ВДВ. Подписал контракт.
В зоне СВО находился с февраля 2022 года. Служил водителем боевых машин. В сентябре был ранен. После лечения снова направился на передовую.
Был награждён орденом Мужества и медалью «За Отвагу».
Погиб 13 октября 2023 года в ходе выполнения боевого задания.
«Захар был очень весёлым, добрым, отзывчивым, хозяйственным, активным ребёнком в семье, таким его запомнит мама. Для друзей и товарищей он был верным и надёжным другом. У Захара осталась любящая мама, отец, братья и бабушка», - сообщается в паблике.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Захар Шевяков родился 1 ноября 2001 года в Турке. Был младшим ребёнком в семье.
После окончания 9 классов поступил в БРИТ. Выбрал профессию, связанную с автомобильной промышленностью.
1 июля 2021 года был призван на срочную службу. Попал в Псковскую дивизию ВДВ. Подписал контракт.
В зоне СВО находился с февраля 2022 года. Служил водителем боевых машин. В сентябре был ранен. После лечения снова направился на передовую.
Был награждён орденом Мужества и медалью «За Отвагу».
Погиб 13 октября 2023 года в ходе выполнения боевого задания.
«Захар был очень весёлым, добрым, отзывчивым, хозяйственным, активным ребёнком в семье, таким его запомнит мама. Для друзей и товарищей он был верным и надёжным другом. У Захара осталась любящая мама, отец, братья и бабушка», - сообщается в паблике.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Тегиспецоперация