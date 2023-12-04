Десантник из Бурятии погиб на спецоперации

В ходе спецоперации на Донбассе погиб уроженец Прибайкальского района 22-летний Захар Шевяков. Об этом сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».Захар Шевяков родился 1 ноября 2001 года в Турке. Был младшим ребёнком в семье.После окончания 9 классов поступил в БРИТ. Выбрал профессию, связанную с автомобильной промышленностью.1 июля 2021 года был призван на срочную службу. Попал в Псковскую дивизию ВДВ. Подписал контракт.В зоне СВО находился с февраля 2022 года. Служил водителем боевых машин. В сентябре был ранен. После лечения снова направился на передовую.Был награждён орденом Мужества и медалью «За Отвагу».Погиб 13 октября 2023 года в ходе выполнения боевого задания.«Захар был очень весёлым, добрым, отзывчивым, хозяйственным, активным ребёнком в семье, таким его запомнит мама. Для друзей и товарищей он был верным и надёжным другом. У Захара осталась любящая мама, отец, братья и бабушка», - сообщается в паблике.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»