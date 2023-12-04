В Бурятии аэропорт «Байкал» за 11 месяцев обслужил 652 грузовых воздушных судна

По итогам 11 месяцев аэропорт Байкал обслужил 652 грузовых воздушных судна и обработал 12 227 тонн коммерческого груза. Это уже на 36% больше, чем за весь 2022 год.



- Только в ноябре, мы обслужили 112 грузовиков. Пассажиропоток по итогам 11 месяцев растет: + 14.4% и составил 664 887 пассажиров с начала года. Летим к 700 000 пассажиров в этом году, – сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.