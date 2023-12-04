Улан-удэнцы снова жалуются на смог

В Сети разгорелись споры по поводу воздуха в Улан-Удэ. Причиной негодования горожан стал пост анонимного автора, который призвал любителей чистого воздуха уезжать в деревню и жить там.«Совет человеку, который отправил фото с окна 16 этажа. Хотите дышать свежайшим воздухом, езжайте в деревушку чистую. Живите там постоянно, разведите скот. Пока за ними ходите, надышитесь свежим воздухом и зимой и летом. И здоровье будет от физического труда, и доход от скотины. А во всех городах смог, дым от кочегарок, заводов, фабрик, выхлопной газ от миллионов машин. Это не только в нашем Улан- Удэ, а почти во всех городах. А правительство как вам очистит вам воздух? Зима!» - написал автор поста.Однако большинство пользователей посчитали советы автора поста бредовыми.- Право на чистый воздух для всех нас записано в Конституции и Экологическом законодательстве. Государство должно нам обеспечить и помогать создавать и сохранять экологию. При чем здесь другие города! Улан-Удэ не был таким! У нас нет заводов и фабрик, нет промышленности, которая загрязняет воздух! У нас всё от котельных, от домашних труб! Вот и должно государство помочь, что бы люди топили газом или хотя бы были на электроотоплении! Вы посмотрите на ограды и огороды зимой в своих домах, что на Левом, что хоть где! Сажа, одна сажа. Всё это идёт в лёгкие. Правильно молодой человек написал, что астматиков прибавится. От чего люди в город потянулись? От отсутствия работы в деревнях и перспектив. Вот и начали расти посёлки вокруг, - спорят горожане.