Общество 04.12.2023 в 10:26

Улан-удэнцы снова жалуются на смог

«Вокруг одна сажа и копоть. Всё это идёт в лёгкие», - говорят горожане
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы снова жалуются на смог
В Сети разгорелись споры по поводу воздуха в Улан-Удэ. Причиной негодования горожан стал пост анонимного автора, который призвал любителей чистого воздуха уезжать в деревню и жить там. 

«Совет человеку, который отправил фото с окна 16 этажа. Хотите дышать свежайшим воздухом, езжайте в деревушку чистую. Живите там постоянно, разведите скот. Пока за ними ходите, надышитесь свежим воздухом и зимой и летом. И здоровье будет от физического труда, и доход от скотины. А во всех городах смог, дым от кочегарок, заводов, фабрик, выхлопной газ от миллионов машин. Это не только в нашем Улан- Удэ, а почти во всех городах. А правительство как вам очистит вам воздух? Зима!» - написал автор поста. 

Однако большинство пользователей посчитали советы автора поста бредовыми. 

- Право на чистый воздух для всех нас записано в Конституции и Экологическом законодательстве. Государство должно нам обеспечить и помогать создавать и сохранять экологию. При чем здесь другие города! Улан-Удэ не был таким! У нас нет заводов и фабрик, нет промышленности, которая загрязняет воздух! У нас всё от котельных, от домашних труб! Вот и должно государство помочь, что бы люди топили газом или хотя бы были на электроотоплении! Вы посмотрите на ограды и огороды зимой в своих домах, что на Левом, что хоть где! Сажа, одна сажа. Всё это идёт в лёгкие. Правильно молодой человек написал, что астматиков прибавится. От чего люди в город потянулись? От отсутствия работы в деревнях и перспектив. Вот и начали расти посёлки вокруг, - спорят горожане. 

Теги
Общество

Все новости

Спортсмены из Бурятии взяли большинство призов на турнире по армейскому рукопашному бою
04.12.2023 в 11:36
В Улан-Удэ находящийся в розыске наркоман украл снеки в магазине
04.12.2023 в 11:04
В Улан-Удэ предупредили об отключении электроэнергии на семи улицах
04.12.2023 в 11:00
В Бурятии решили вплотную заняться декриминализацией сферы лесопользования
04.12.2023 в 10:36
Улан-удэнцы снова жалуются на смог
04.12.2023 в 10:26
На трассе в Бурятии перевернулся «Ниссан Ноут»
04.12.2023 в 10:15
В Бурятии аэропорт «Байкал» за 11 месяцев обслужил 652 грузовых воздушных судна
04.12.2023 в 10:06
Десантник из Бурятии погиб на спецоперации
04.12.2023 в 10:01
В Улан-Удэ предупредили об опасности покупки мяса на проспекте Автомобилистов
04.12.2023 в 09:37
Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в крупном размере
04.12.2023 в 09:28
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ предупредили об отключении электроэнергии на семи улицах
Те горожане, которые подключены к электрокотлам, будут вынуждены замерзать до 15 часов  
04.12.2023 в 11:00
В Бурятии решили вплотную заняться декриминализацией сферы лесопользования
Острая проблема находится на контроле органов прокуратуры
04.12.2023 в 10:36
В Бурятии аэропорт «Байкал» за 11 месяцев обслужил 652 грузовых воздушных судна
Число пассажиров за текущий год приближается к 700 000  
04.12.2023 в 10:06
Десантник из Бурятии погиб на спецоперации
Захар Шевяков воевал с первых дней, был ранен и отмечен наградами
04.12.2023 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru