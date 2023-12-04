Общество 04.12.2023 в 12:01

Улан-удэнцы жалуются на слишком частое отключение электроэнергии

Особенно много жалоб с пригородных СНТ
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы жалуются на слишком частое отключение электроэнергии

Новости о временном отключении электричества слышны со всех уголков республики. Но особенно часто жалобы слышны от жителей пригородных СНТ.

«Вот вы переживаете за чистый воздух, ругаетесь за дым с левого берега, настаиваете на электрическом отоплении... А мы каждый день без света сидим. По часу, два. И вот скажите, какое может быть электрическое отопление с такими поставщиками этого самого электричества? СНТ "Авиатор" три улицы, первая, вторая и третья. Каждый день, каждый вечер отключается электроэнергия. И начинается дозвон до диспетчера. Обслуживает нас Иволгинский РЭС и я скриншот прикреплю, для наглядности. Чем занимался на смене оперативный сотрудник - диспетчер? Остается только предполагать, чем он был занят, что телефон ему явно мешал. А ведь звонили ему жители всех домов с трех улиц... И никто не дозвонился», - пишут в паблике «Аноним 03» жители СНТ.

В комментариях нашлись и другие пострадавшие от частых отключений.

- Живу не в СНТ, в частном секторе города, прописка городская. Но со светом такая же ситуация. Частые отключения пока не позволяют перейти на электроотопление, - пишут горожане.

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