Общество 04.12.2023 в 12:16

В Улан-Удэ проходит акция по бесплатной стерилизации собак

Стерилизации подлежат клинически здоровые животные: самки и самцы в возрасте от 6 месяцев  

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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ проходит акция по бесплатной стерилизации собак
В городе Улан-Удэ до конца года проходит акция по бесплатной стерилизации собак. 

Стерилизации подлежат клинически здоровые животные: самки и самцы в возрасте от 6 месяцев и старше. 

По времени процедура занимает 30 минут. Через неделю питомец возвращается к активной жизни. 

Запись осуществляется по тел.: 4З-79-71, 41-89-14, 18-00-31.

Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 12 (Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных).

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