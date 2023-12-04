В Улан-Удэ проходит акция по бесплатной стерилизации собак

В городе Улан-Удэ до конца года проходит акция по бесплатной стерилизации собак.Стерилизации подлежат клинически здоровые животные: самки и самцы в возрасте от 6 месяцев и старше.По времени процедура занимает 30 минут. Через неделю питомец возвращается к активной жизни.Запись осуществляется по тел.: 4З-79-71, 41-89-14, 18-00-31.Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 12 (Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных).