В Бурятии участник СВО обратился с просьбой сделать его дом приспособленным для передвижения инвалидной коляске

В общественной приемной депутата Народного Хурала республики Бурятия Галины Горбатых, был организован тематический прием направленный на решение проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья среди участников СВО.- Вместе с Евгением мы обратились по вопросу создания доступного жилья для людей с ограниченными возможностями. Ранее я лично посетил дом Евгения, чтобы изучить ситуацию и найти решение для создания доступности. Мы обнаружили, что проблем оказалось гораздо больше. На приёме, Галина Горбатых встретила нас грамотно, компетентно и сердечно, проявив глубокое понимание данной проблемы, - пишет глава Кяхтинского района Андрей Фомин на своей странице в соцсетях.Парень попросил помочь обустроить его дом так, чтобы он имел возможность передвигаться по нему на инвалидной коляске.- На приём записался молодой человек из города Кяхты с вопросом создания доступности жилого дома. Парень в результате ранения передвигается при помощи инвалидной коляски и пока находится только на пути принятия своей инвалидности, несмотря на его позитивный настрой. Вопросов оказалось гораздо больше, чем просто создание доступности. Во всяком случае, мы разговаривали на равных. И мне, прошедшей путь инвалидности, было чем поделиться, - говорит Галина Горбатых.Глава района пригласил молодого человека на мероприятие, которое проходило в Кяхтинском краеведческом музее и посвящено к предстоящему Международному дню инвалидов.- Андрей Юрьевич взял все вопросы на свой контроль. Но а я, со своей стороны, готова помочь проконсультировать как сделать более удобно доступность, ну и правильно оказать помощь в других вопросах, - заключает Горбатых.