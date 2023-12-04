Общество 04.12.2023 в 15:49

В Бурятии участник СВО обратился с просьбой сделать его дом приспособленным для передвижения инвалидной коляске

Глава Кяхтинского района взял все вопросы парня под свой контроль
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии участник СВО обратился с просьбой сделать его дом приспособленным для передвижения инвалидной коляске
В общественной приемной депутата Народного Хурала республики Бурятия Галины Горбатых, был организован тематический прием направленный на решение проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья среди участников СВО. 

- Вместе с Евгением мы обратились по вопросу создания доступного жилья для людей с ограниченными возможностями. Ранее я лично посетил дом Евгения, чтобы изучить ситуацию и найти решение для создания доступности. Мы обнаружили, что проблем оказалось гораздо больше. На приёме, Галина Горбатых встретила нас грамотно, компетентно и сердечно, проявив глубокое понимание данной проблемы, - пишет глава Кяхтинского района Андрей Фомин на своей странице в соцсетях. 

Парень попросил помочь обустроить его дом так, чтобы он имел возможность передвигаться по нему на инвалидной коляске. 

- На приём записался молодой человек из города Кяхты с вопросом создания доступности жилого дома. Парень в результате ранения передвигается при помощи инвалидной коляски и пока находится только на пути принятия своей инвалидности, несмотря на его позитивный настрой. Вопросов оказалось гораздо больше, чем просто создание доступности. Во всяком случае, мы разговаривали на равных. И мне, прошедшей путь инвалидности, было чем поделиться, - говорит Галина Горбатых. 

Глава района пригласил молодого человека на мероприятие, которое проходило в Кяхтинском краеведческом музее и посвящено к предстоящему Международному дню инвалидов. 

- Андрей Юрьевич взял все вопросы на свой контроль. Но а я, со своей стороны, готова помочь проконсультировать как сделать более удобно доступность, ну и правильно оказать помощь в других вопросах, - заключает Горбатых. 

Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ владелец иномарки отсудил у «Водоканала» 207 тысяч рублей
04.12.2023 в 16:16
В Бурятии участник СВО обратился с просьбой сделать его дом приспособленным для передвижения инвалидной коляске
04.12.2023 в 15:49
В Бурятии впервые состоится форум «Мой бизнес. Красивое дело»
04.12.2023 в 15:45
Коммунальщики Улан-Удэ борются с гололедом
04.12.2023 в 15:44
В Улан-Удэ у бывших топ-менеджеров «Водоканала» отобрали «золотые парашюты»
04.12.2023 в 15:35
Жители микрорайона в Улан-Удэ мерзнут в своих квартирах
04.12.2023 в 14:34
В Бурятию прибыл представитель Геншаба Вооруженных сил РФ
04.12.2023 в 14:31
Дефицитная профессия
04.12.2023 в 13:54
В ноябре в отряд «ЛизаАлерт» поступило 40 заявок о пропавших людях
04.12.2023 в 13:48
Крупный пожар потушили в Бурятии
04.12.2023 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
Коммунальщики Улан-Удэ борются с гололедом
Водители пескоразбрасывающих машин за день делают 10-15 рейсов
04.12.2023 в 15:44
В Улан-Удэ у бывших топ-менеджеров «Водоканала» отобрали «золотые парашюты»
Им придется вернуть предприятию более миллиона рублей, полученных при увольнении
04.12.2023 в 15:35
Жители микрорайона в Улан-Удэ мерзнут в своих квартирах
Проверка показала, что температуру в домах на станции Дивизионная не соответствует норме
04.12.2023 в 14:34
В Бурятию прибыл представитель Геншаба Вооруженных сил РФ
Контр-адмирал Владимир Цимлянский проверит военные комиссариаты республики
04.12.2023 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru