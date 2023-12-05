Общество 05.12.2023 в 13:13

В Улан-Удэ обсудят строительство суперколонии на Стеклозаводе

6 декабря состоятся публичные слушания по внесению изменений в Генплан города
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ обсудят строительство суперколонии на Стеклозаводе
6 декабря в 14:00 состоятся публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г. Улан-Удэ в части изменения назначения территорий вблизи мкрн Стеклозавод и Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Изменения вносятся в целях строительства объекта уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, сообщает мэрия Улан-Удэ. 

Проекты, подлежащие рассмотрению, размещены на официальном сайте ОМСУ https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/slushaniya/43208/. Место проведения слушаний: ул. Смолина, 24а, актовый зал Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова. 

Напомним, в июле стало известно о том, что в мкр. Стеклозавод планируют построить «суперколонию». Планируется построить невиданное для республики учреждение объединенного типа вместимостью 3 тыс. человек. Это намного больше, чем вместимость любой из ныне работающих в республике исправительных колоний. Учреждение будет иметь статус объединенного, так как объединит в одном месте колонии общего и строгого режима для отбывающих наказание и следственный изолятор.


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В Улан-Удэ обсудят строительство суперколонии на Стеклозаводе
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