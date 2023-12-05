В Бурятии воевавший на СВО житель Узбекистана получил гражданство России

«Когда началась спецоперация, мужчина не смог остаться равнодушным: оба его деда воевали на фронтах Великой Отечественной войны, и в октябре 2022 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. По истечении почти года при очередном артобстреле в зоне СВО он получил ранение. Сейчас мужчина проходит лечение в военном госпитале Улан-Удэ», - сообщили в полиции.





В Улан-Удэ сотрудники Управления по вопросам миграции МВД Бурятии в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина России 55-летнему жителю Узбекистана – участнику СВО.Как рассказали в МВД, мужчина – выходец из интернациональной семьи. Он переехал с близкими в Россию вслед за сыном в 2016 году.В торжественной обстановке участник спецоперации принял присягу гражданина России. Временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции МВД Бурятии Иван Иванов вручил ему паспорт.«Подполковник полиции поздравил мужчину, вставшего на защиту некогда общей родины, со знаменательным событием и выразил уверенность, что он будет с честью и достоинством нести звание гражданина России. Отметим, участник боевых действий после получения необходимой медицинской помощи и встречи с родными планирует продолжить службу в зоне спецоперации», - рассказали в МВД.Фото: МВД Бурятии