В Улан-Удэ городские водоколонки очищают от снега и льда



Повсеместная уборка наледи на водоколонках проводится во всех трёх городских районах, сообщили в МУП «Водоканал». В ежедневном режиме, в соответствии с производственным графиком, сотрудники предприятия проводят плановые осмотры устройств и при необходимости - их ремонт и очистку.



В зимний период в течение дня в диспетчерскую предприятия поступает до семи заявок от горожан с просьбой провести оперативную сколку льда и уборку снега возле близлежащих водоколонок. Однако в этом году из-за тёплой погоды за последние две недели поступило всего порядка 11 заявок о необходимости очистки водоколонок от льда.



- В нашем городе свыше 20 процентов улан-удэнцев живут в частных домах без подключения к центральному водоснабжению. Именно поэтому основным источником водоснабжения для многих горожан становятся автоматические и водоразборные колонки. Образование наледи на устройствах – довольно частое явление для нашего региона, особенно в декабре-январе, когда температура воздуха достигает отметки в минус 35 градусов. Все заявки, касающиеся чистки водоколонок, отрабатываются день в день, - рассказал заместитель главного инженера по водоснабжению МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.



Сегодня с 8:00 специалисты предприятия проводят плановую проверку водоколонок в Октябрьском районе. Сотрудники проверяют техническое состояние водоколонок и по мере необходимости проводят их очистку от льда и снега.



Всего на обслуживании «Водоканала» находится почти 800 водоколонок.



- Уважаемые горожане! Оставить заявку на проведение сколки льда с водоколонок в вашем микрорайоне можно по номеру телефона круглосуточной аварийно-диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33, - сообщают в мэрии города.



