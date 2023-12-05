В Улан-Удэ подсыпку дорог контролируют с помощью системы ГЛОНАСС

Комбинат по благоустройству непрерывно контролирует подсыпку дорог с помощью системы ГЛОНАСС. В настоящее время в ликвидации последствий снегопадов задействовано 25 единиц техники. Это — пескоразбрасыватели, самосвалы, погрузчики и мини-погрузчики.- Наша спецтехника оснащена современной аппаратурой спутниковой системы мониторинга ГЛОНАСС. С ее помощью мы можем отслеживать местонахождение, состояние и сведения о работе транспортного средства, - говорит и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.Водитель пескоразбрасывателя Андрей Рысев вышел сегодня на смену в восемь утра. Он работает на КАМАЗе с наибольшим объемом пескоприемника — 7 кубов. К четырем часам он подсыпал опасные участки на девяти улицах — Партизанская, Борсоева, Профсоюзная, Сухэ-Батора, Смолина, Коммунистическая, дорога, ведущая к Центральному кладбищу, Автотранспортная, Шаляпина, 502 км. Для подсыпки этих ему потребовалось сделать 4 рейса до базы для погрузки песка.- Мы в онлайн-режиме видим сколько единиц техники сейчас работает на линии, на каком участке находится техника, где включалась подсыпка и т.д. Это позволяет контролировать выполнение работ в режиме реального времени, максимально быстро реагировать на происходящее на дорогах города и производить анализ выполненных работ и их объем, - объяснил начальник отдела спутникового мониторинга Комбината по благоустройству Денис Лыгдунов.