Общество 05.12.2023 в 16:35
Жители Бурятии делятся красивыми фотоснимками солнечного сияния
Необычное природное явление удалось запечатлеть сразу в нескольких уголках республики
Текст: Ольга Лазарева
Свидетелями необычного природного явления стали жители Верхнего Ичетуя, Петропавловки, Армака, Кудары и других населенных пунктов республики.
В паблике «Подслушано Селенгинск» под снимком красного заката люди спорят:
- Какая красота!
- Это не северное сияние!
- На эту тему можно спорить долго, северное сияние - это сгорание атомов кислорода (обычно подсвечиваются зеленым цветом), да данное явление тоже вызывает сжигание атомов (красного цвета), но на более больших высотах, что способствует проседанию атмосферы и изменению магнитного поля земли. Все это последствия магнитной бури на солнце, - пишут сельчане.
Напомним, свидетелями ярко-красного ночного небосвода стали многие жители России. Особенно много снимков было в ночь с 5 на 6 ноября. Но и в начале декабря снимки с северным сиянием появляются в соцсетях нередко.
В паблике «Подслушано Селенгинск» под снимком красного заката люди спорят:
- Какая красота!
- Это не северное сияние!
- На эту тему можно спорить долго, северное сияние - это сгорание атомов кислорода (обычно подсвечиваются зеленым цветом), да данное явление тоже вызывает сжигание атомов (красного цвета), но на более больших высотах, что способствует проседанию атмосферы и изменению магнитного поля земли. Все это последствия магнитной бури на солнце, - пишут сельчане.
Напомним, свидетелями ярко-красного ночного небосвода стали многие жители России. Особенно много снимков было в ночь с 5 на 6 ноября. Но и в начале декабря снимки с северным сиянием появляются в соцсетях нередко.
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