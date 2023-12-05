Общество 05.12.2023 в 16:35

Жители Бурятии делятся красивыми фотоснимками солнечного сияния

Необычное природное явление удалось запечатлеть сразу в нескольких уголках республики
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Жители Бурятии делятся красивыми фотоснимками солнечного сияния
Свидетелями необычного природного явления стали жители Верхнего Ичетуя, Петропавловки, Армака, Кудары и других населенных пунктов республики. 

В паблике «Подслушано Селенгинск» под снимком красного заката люди спорят: 

- Какая красота! 
- Это не северное сияние! 
- На эту тему можно спорить долго, северное сияние - это сгорание атомов кислорода (обычно подсвечиваются зеленым цветом), да данное явление тоже вызывает сжигание атомов (красного цвета), но на более больших высотах, что способствует проседанию атмосферы и изменению магнитного поля земли. Все это последствия магнитной бури на солнце, - пишут сельчане. 

_lHXM0J9cX8.jpg

Напомним, свидетелями ярко-красного ночного небосвода стали многие жители России. Особенно много снимков было в ночь с 5 на 6 ноября. Но и в начале декабря снимки с северным сиянием появляются в соцсетях нередко. 

37tjfiWKseg (1).jpg
Теги
Общество

Все новости

Жители Бурятии делятся красивыми фотоснимками солнечного сияния
05.12.2023 в 16:35
В Улан-Удэ подсыпку дорог контролируют с помощью системы ГЛОНАСС
05.12.2023 в 16:17
В Бурятии за 5 лет построили свыше 90 спортивных объектов
05.12.2023 в 16:13
Улан-удэнцев шокируют цены на неликвидное жилье
05.12.2023 в 15:55
В Улан-Удэ городские водоколонки очищают от снега и льда
05.12.2023 в 15:10
В Улан-Удэ разыскивают Люську
05.12.2023 в 15:09
В Улан-Удэ заключенные создали двухметровую деревянную монету
05.12.2023 в 14:40
В Улан-Удэ водителя «Хонды» ловили несколько экипажей ГИБДД
05.12.2023 в 14:30
В Бурятии воевавший на СВО житель Узбекистана получил гражданство России
05.12.2023 в 14:11
Суд вынес новый приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Бурятии
05.12.2023 в 13:52
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ подсыпку дорог контролируют с помощью системы ГЛОНАСС
В настоящее время в ликвидации последствий снегопадов задействовано 25 единиц техники
05.12.2023 в 16:17
В Бурятии за 5 лет построили свыше 90 спортивных объектов
Сегодня половина жителей республики систематически занимается спортом
05.12.2023 в 16:13
Улан-удэнцев шокируют цены на неликвидное жилье
Немалые суммы выставляют даже за квартиры в деревянном бараке
05.12.2023 в 15:55
В Улан-Удэ городские водоколонки очищают от снега и льда
Оставить заявку на проведение сколки льда может любой горожанин
05.12.2023 в 15:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru