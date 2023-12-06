Общество 06.12.2023 в 16:15

В Бурятии кадастрового инженера оштрафовали на 30 тысяч рублей

Нарушения законодательства о кадастровой деятельности выявили в Курумканском районе

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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии кадастрового инженера оштрафовали на 30 тысяч рублей

Прокуратура Курумканского района выявила нарушения законодательства о кадастровой деятельности. Установлено, что кадастровому инженеру при проведении работ стало известно о наличии пересечения границ здания со смежным объектом. При этом в техническом плане сведения о таком наложении контуров он не отразил, предложения об устранении выявленных ошибок при определении местоположения зданий в уполномоченный орган не представил.

В связи с этим прокурор района в отношении кадастрового инженера возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (внесение заведомо ложных сведений в технический план). Виновному лицу назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

 

 

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