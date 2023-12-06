Общество 06.12.2023 в 17:13

Мэрия Улан-Удэ: в городе снижается количество жалоб на холодные батареи

Новая система мониторинга оперативно информирует о нарушениях в теплоснабжении
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Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ: в городе снижается количество жалоб на холодные батареи
С начала этого отопительного сезона в Улан-Удэ зарегистрировано 60 жалоб горожан на холодные батареи, поставленных на контроль, из них 13 - по ст. Дивизионная. Это те жалобы, которые не удалось разрешить в течение суток. В прошлом году на эту дату таких жалоб было 66, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Как отмечают в мэрии, снижение количества жалоб произошло благодаря масштабному ремонту теплотрасс, качественной подготовки к отопительному сезону, а также внедрению независимой от ресурсоснабжающих организаций системы мониторинга в 2020 году. Работу этой системы накануне оценили депутаты горсовета Сергей Бурдиков, Владислав Дармаев и Виктор Ефремов.

– Если раньше мы узнавали о нарушениях в теплоснабжении, когда в квартирах горожан уже становилось холодно, то сейчас система срабатывает при малейших отклонениях. Мы передали систему мониторинга в круглосуточную диспетчерскую службу «Горсвета». При сигналах об отклонении специалисты проверяют корректность работы датчиков, и только потом передают все данные о неконтролируемом снижении параметров в ЕДДС. А это - либо авария, либо теплоисточник перестал выдавать требуемую температуру. Теперь уже ресурсоснабжающая организация не может сказать, что у них все хорошо, – рассказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Датчики установлены в 26 точках в городских котельных и центральных тепловых пунктах. В случае аварийной ситуации автоматически просчитывается зависимость объектов потребления от точки контроля с цветовым отображением зависимых зданий и масштабированием на экран только данного участка.

– Система уже окупила себя. Несколько раз были ситуации, когда резко падало давление на сетях, выезжала бригада, обнаруживала утечку либо порыв на теплотрассе. Если бы мы работали в пережнем режиме, то ждали бы, когда вода выйдет на поверхность, кто-то ее увидит и сообщит об этом. Теперь реагирование идёт намного раньше, что позволило предотвратить большие масштабные аварии, – отметил депутат Сергей Бурдиков.

В этом году система мониторинга позволила оперативно отслеживать ситуацию и в военных городках. В четырех котельных и центральных тепловых пунктах в мкрн Сосновый Бор и на ст. Дивизионная были установлены дополнительные датчики контроля.

– В первой декаде каждого месяца мы комиссионно выезжаем и проводим контрольные замеры. Все наше оборудование сертифицированное и поверенное. Составляются акты и предоставляются в Комитет городского хозяйства. Держим ситуацию на контроле. Занимаемся обслуживанием системы второй год. Если происходит сбой, то выезжаем и корректируем ее, уведомляем всех, что идет работа на этом объекте, – рассказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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