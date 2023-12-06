Мэрия Улан-Удэ: в городе снижается количество жалоб на холодные батареи

С начала этого отопительного сезона в Улан-Удэ зарегистрировано 60 жалоб горожан на холодные батареи, поставленных на контроль, из них 13 - по ст. Дивизионная. Это те жалобы, которые не удалось разрешить в течение суток. В прошлом году на эту дату таких жалоб было 66, сообщили в Комитете городского хозяйства.Как отмечают в мэрии, снижение количества жалоб произошло благодаря масштабному ремонту теплотрасс, качественной подготовки к отопительному сезону, а также внедрению независимой от ресурсоснабжающих организаций системы мониторинга в 2020 году. Работу этой системы накануне оценили депутаты горсовета Сергей Бурдиков, Владислав Дармаев и Виктор Ефремов.– Если раньше мы узнавали о нарушениях в теплоснабжении, когда в квартирах горожан уже становилось холодно, то сейчас система срабатывает при малейших отклонениях. Мы передали систему мониторинга в круглосуточную диспетчерскую службу «Горсвета». При сигналах об отклонении специалисты проверяют корректность работы датчиков, и только потом передают все данные о неконтролируемом снижении параметров в ЕДДС. А это - либо авария, либо теплоисточник перестал выдавать требуемую температуру. Теперь уже ресурсоснабжающая организация не может сказать, что у них все хорошо, – рассказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Датчики установлены в 26 точках в городских котельных и центральных тепловых пунктах. В случае аварийной ситуации автоматически просчитывается зависимость объектов потребления от точки контроля с цветовым отображением зависимых зданий и масштабированием на экран только данного участка.– Система уже окупила себя. Несколько раз были ситуации, когда резко падало давление на сетях, выезжала бригада, обнаруживала утечку либо порыв на теплотрассе. Если бы мы работали в пережнем режиме, то ждали бы, когда вода выйдет на поверхность, кто-то ее увидит и сообщит об этом. Теперь реагирование идёт намного раньше, что позволило предотвратить большие масштабные аварии, – отметил депутат Сергей Бурдиков.В этом году система мониторинга позволила оперативно отслеживать ситуацию и в военных городках. В четырех котельных и центральных тепловых пунктах в мкрн Сосновый Бор и на ст. Дивизионная были установлены дополнительные датчики контроля.– В первой декаде каждого месяца мы комиссионно выезжаем и проводим контрольные замеры. Все наше оборудование сертифицированное и поверенное. Составляются акты и предоставляются в Комитет городского хозяйства. Держим ситуацию на контроле. Занимаемся обслуживанием системы второй год. Если происходит сбой, то выезжаем и корректируем ее, уведомляем всех, что идет работа на этом объекте, – рассказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.Фото: мэрия Улан-Удэ