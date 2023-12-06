Общество 06.12.2023 в 17:15

В Бурятии выявили животное, зараженное бешенством

Бешенство является опасным вирусным заболеванием общим для людей и животных
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии выявили животное, зараженное бешенством
В Иволгинском районе, на территории охотугодий, расположенных в местности Кудон, был обнаружен труп лисы. Исследования, проведенные для выявления причины смерти животного, показали, что она была заражена бешенством. В связи, с чем запущен процесс наложения карантина на данную местность, - сообщает Управление ветеринарии Бурятии. 

К счастью, населенных пунктов или фермерских хозяйств в радиусе 3 километров нет, что означает, вынужденная вакцинация на данной территории не потребуется.

Важно отметить, что бешенство является опасным вирусным заболеванием общим для людей и животных. Оно передается через слизистые оболочки и порезы, и поражает центральную нервную систему. Признаки бешенства у диких животных включают изменение поведения, внешний вид и слабость. Людям следует избегать контакта с животными, особенно с больными или подозрительными на бешенство.

Всего в этом году было зафиксировано 8 очагов бешенства в 4 районах Бурятии.

Отметим, что 5 декабря по поручению губернатора соседней - Иркутской области Игоря Кобзева состоялось оперативное совещание в связи с выявлением на территории Иркутского района случая заболевания бешенством. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям провел первый заместитель главы региона Роман Колесов.

Бешенство диагностировано у собаки, поступившей на станцию по борьбе с болезнями животных с территории Уриковского муниципального образования Иркутского района.

Для ликвидации очага и предотвращения распространения бешенства ветеринарные специалисты станции по борьбе с болезнями животных Иркутского района проводят профилактическую иммунизацию восприимчивых к заболеванию животных: собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей. Правительство Иркутской области разработало комплексный план по ликвидации и предотвращению распространения заболевания.

Указом губернатора установлены ограничительные мероприятия, установлен карантин, определен эпизоотический очаг и непосредственно неблагополучный пункт, в состав которого вошли 11 СНТ в радиусе трех километров вокруг очага, и два населенных пункта. В этих населенных пунктах производится поголовная вакцинация восприимчивых животных, налажено взаимодействие с администрациями муниципальных образований, взаимодействие с председателями СНТ для информирования населения, сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия. 


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