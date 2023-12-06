В Улан-Удэ бойца СВО не пустили в ресторан из-за военной одежды

Оксана Герасименко (позывной "Пчелка") - человек, известный своей волонтерской работой в Бурятии и за ее пределами, она возглавляет активистов «Прометей» в Кяхтинском районе. С самого начала СВО она помогает бойцам, собирая средства и доставляя на фронт все самое необходимое.Понятно, что в такой праздник как День волонтеров (5 декабря), ее, как и других активных добровольцев, чествовали и награждали на уровне республики.- Замечательное мероприятие подготовили 5 декабря для чествования волонтеров в столице нашей республике городе Улан-Удэ. С Кяхтинского района лауреатами стал всем известный «Швейбат» Кудара-Сомон. Еще в одной номинации «Волонтер года-2023» была представлена и награждена я – руководитель ВЦ «Прометей». Торжественная часть длилась несколько часов. Вечер и путь длительностью 3 часа до дома. Поэтому по завершении мероприятия мы все вместе решили зайти в ближайшее заведение общепита, чтобы поужинать и отправляться в дорогу, - рассказывает Оксана.Она никак не ожидала, что ей, как и нескольким другим пожилым женщинам – серебряным волонтерам запретят заходить в ресторан.- На мероприятии мне оказали честь быть со мной и разделить радость признания работы за год одна из мам погибшего бойца, воин-герой, который всего на два дня приехал в Кяхту и два активных волонтера «Прометей». Вся радость была омрачена, когда мы зашли в заведение «Густоф», находящееся по адресу Бабушкина 37А. «Мы в военной форме не обслуживаем. Распоряжение директора» - услышали мы от молодого человека за стойкой.Волонтеры попытались объяснить, что они только зашли поужинать и им скоро в дорогу, объяснили, что у них сегодня праздник «День добровольцев», на которых их наградили. Но в ответ снова услышали: «Нет».- Какие переполняли всех эмоции говорить, наверное, не стоит. Все хорошее, что было за день, было испоганено плевком в лицо людям, которые отстаивают нашу Россию. Мы спорить не стали, развернулись и ушли в другое заведение, где нас любезно обслужили, очень вежливо и душевно.По словам Оксаны, она думала над тем, стоит ли обнародовать этот инцидент или нет. Но все-таки решилась:- Когда открыто показывают неуважение к нашим бойцам - это вытерпеть сложно. И это в нашей республике, когда говорят, что буряты – самые дружные, отважные. А тут у нас пятая колонна втихую вредит. Мы были абсолютно трезвы, выпивать не собирались, со мной были бабулечки – серебряные волонтеры, которым по 73 года. И боец, он только недавно прилетел, у него не было гражданской одежды.С этими бойцами я с самого начала спецоперации. Я знаю, через что им пришлось пройти. Я считаю, что это заведение должно обязательно принести публичные извинения бойцу. Даже не извиниться, пусть они выразят свою позицию. Я выражаю ее публично – я патриот России. Пусть они тоже выразят свою позицию. Они живут в моей многонациональной стране. Какие у них ценности, я бы хотела знать. Если форма героя считается позором для их заведения.Сам боец не стал комментировать произошедшее. Ему скоро снова в бой.