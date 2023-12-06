Общество 06.12.2023 в 19:10

В Улан-Удэ бойца СВО не пустили в ресторан из-за военной одежды

Вместе с ним на порог не пустили серебряных волонтеров с Кяхтинского района  
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ бойца СВО не пустили в ресторан из-за военной одежды
Оксана Герасименко (позывной "Пчелка") - человек, известный своей волонтерской работой в Бурятии и за ее пределами, она возглавляет активистов «Прометей» в Кяхтинском районе. С самого начала СВО она помогает бойцам, собирая средства и доставляя на фронт все самое необходимое.

Понятно, что в такой праздник как День волонтеров (5 декабря), ее, как и других активных добровольцев, чествовали и награждали на уровне республики.

- Замечательное мероприятие подготовили 5 декабря для чествования волонтеров в столице нашей республике городе Улан-Удэ. С Кяхтинского района лауреатами стал всем известный «Швейбат» Кудара-Сомон. Еще в одной номинации «Волонтер года-2023» была представлена и награждена я – руководитель ВЦ «Прометей». Торжественная часть длилась несколько часов. Вечер и путь длительностью 3 часа до дома. Поэтому по завершении мероприятия мы все вместе решили зайти в ближайшее заведение общепита, чтобы поужинать и отправляться в дорогу, - рассказывает Оксана.

Она никак не ожидала, что ей, как и нескольким другим пожилым женщинам – серебряным волонтерам запретят заходить в ресторан.

- На мероприятии мне оказали честь быть со мной и разделить радость признания работы за год одна из мам погибшего бойца, воин-герой, который всего на два дня приехал в Кяхту и два активных волонтера «Прометей». Вся радость была омрачена, когда мы зашли в заведение «Густоф», находящееся по адресу Бабушкина 37А. «Мы в военной форме не обслуживаем. Распоряжение директора» - услышали мы от молодого человека за стойкой.

Волонтеры попытались объяснить, что они только зашли поужинать и им скоро в дорогу, объяснили, что у них сегодня праздник «День добровольцев», на которых их наградили. Но в ответ снова услышали: «Нет».

- Какие переполняли всех эмоции говорить, наверное, не стоит. Все хорошее, что было за день, было испоганено плевком в лицо людям, которые отстаивают нашу Россию. Мы спорить не стали, развернулись и ушли в другое заведение, где нас любезно обслужили, очень вежливо и душевно.  

По словам Оксаны, она думала над тем, стоит ли обнародовать этот инцидент или нет. Но все-таки решилась:

- Когда открыто показывают неуважение к нашим бойцам - это вытерпеть сложно. И это в нашей республике, когда говорят, что буряты – самые дружные, отважные. А тут у нас пятая колонна втихую вредит. Мы были абсолютно трезвы, выпивать не собирались, со мной были бабулечки – серебряные волонтеры, которым по 73 года. И боец, он только недавно прилетел, у него не было гражданской одежды.

С этими бойцами я с самого начала спецоперации. Я знаю, через что им пришлось пройти. Я считаю, что это заведение должно обязательно принести публичные извинения бойцу. Даже не извиниться, пусть они выразят свою позицию. Я выражаю ее публично – я патриот России. Пусть они тоже выразят свою позицию. Они живут в моей многонациональной стране. Какие у них ценности, я бы хотела знать. Если форма героя считается позором для их заведения. 

Сам боец не стал комментировать произошедшее. Ему скоро снова в бой. 
Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ прошли публичные слушания по выбору участка для строительства колонии
06.12.2023 в 19:44
В Улан-Удэ бойца СВО не пустили в ресторан из-за военной одежды
06.12.2023 в 19:10
В Бурятии проводится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности новогодних подарков
06.12.2023 в 17:23
В Бурятии выявили животное, зараженное бешенством
06.12.2023 в 17:15
Мэрия Улан-Удэ: в городе снижается количество жалоб на холодные батареи
06.12.2023 в 17:13
Житель Бурятии успел выбежать из загоревшегося дома
06.12.2023 в 16:58
В Бурятии проходит операция «Быт-2023»
06.12.2023 в 16:33
В Бурятии ругань между женщинами закончились убийством
06.12.2023 в 16:31
В Бурятии открылся третий участок, функционирующий в режиме исправительного центра
06.12.2023 в 16:21
В Бурятии кадастрового инженера оштрафовали на 30 тысяч рублей
06.12.2023 в 16:15
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ прошли публичные слушания по выбору участка для строительства колонии
Большинство проголосовало за её возведение в районе ТЭЦ-2
06.12.2023 в 19:44
В Бурятии проводится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности новогодних подарков
Работа «горячей линии» продлится до 15 декабря
06.12.2023 в 17:23
В Бурятии выявили животное, зараженное бешенством
Бешенство является опасным вирусным заболеванием общим для людей и животных
06.12.2023 в 17:15
Мэрия Улан-Удэ: в городе снижается количество жалоб на холодные батареи
Новая система мониторинга оперативно информирует о нарушениях в теплоснабжении
06.12.2023 в 17:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru