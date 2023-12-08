Общество 08.12.2023 в 11:29
В Бурятии из-за нулевой видимости закрыли мост
Ранее там произошло тройное ДТП
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перекрыто дорожное движение по обеим сторонам моста через реку Баргузин.
«Видимость на дороге нулевая. Просим воздержаться от поездок», - сообщают в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7».
Райотдел ГИБДД также обратился к местным жителям, призвав их воздержаться от поездок по маршруту Баргузин - Улан-Удэ в связи с ограниченной видимостью на дороге.
Напомним, ранее на этом мосту столкнулись три автомобиля - «Жигули» и две иномарки. В аварии пострадали два человека.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
«Видимость на дороге нулевая. Просим воздержаться от поездок», - сообщают в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7».
Райотдел ГИБДД также обратился к местным жителям, призвав их воздержаться от поездок по маршруту Баргузин - Улан-Удэ в связи с ограниченной видимостью на дороге.
Напомним, ранее на этом мосту столкнулись три автомобиля - «Жигули» и две иномарки. В аварии пострадали два человека.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»