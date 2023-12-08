В Бурятии на мосту столкнулись «Жигули» и две иномарки

Крупное ДТП произошло сегодня на мосту через реку Баргузин. Там столкнулись сразу три машины. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», автомобиль «Жигули» врезался в автомобиль «Субару Форестер», а затем в «Жигули» въехала «Тойота Каролла».В аварии пострадали два человека, их доставили в больницу поселка Усть-Баргузин. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.Фото: «Номер один»