Происшествия 08.12.2023 в 09:42
В Бурятии на мосту столкнулись «Жигули» и две иномарки
В аварии пострадали два человека
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП произошло сегодня на мосту через реку Баргузин. Там столкнулись сразу три машины. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», автомобиль «Жигули» врезался в автомобиль «Субару Форестер», а затем в «Жигули» въехала «Тойота Каролла».
В аварии пострадали два человека, их доставили в больницу поселка Усть-Баргузин. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Фото: «Номер один»
В аварии пострадали два человека, их доставили в больницу поселка Усть-Баргузин. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Фото: «Номер один»
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