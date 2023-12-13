Все о «семейной» ипотеке

Как недорого приобрести жилье? До сих пор действует так называемая «семейная» ипотека, которая правильно называется «Государственная программа льготной ипотеки для семей с детьми». Изначально по ней можно было купить только квартиру от застройщика, но в дальнейшем программу расширили. Сейчас есть возможность купить квартиру в ДФО по переуступке от физического лица, приобрести жилой дом с земельным участком в сельском поселении, а также построить собственный дом на уже имеющемся участке или приобрести участок на ипотечные средства как в городе, так и в сельском поселении. А процентная ставка при этом всего 6% (в некоторых банках предусмотрена скидка, ставки варьируются в районе 5 - 5,7%). В ДФО действует скидка в размере 1% для семей, у которых второй или первый ребенок родился после 1 января 2019 года.● Могут участвовать мама и папы-одиночки. Один из моих клиентов в гражданском браке, но у него двое детей, которым он является официальным отцом, и мы реализовали его право приобрести квартиру по «семейной» ипотеке.● Если у вас уже есть жилье - то это не лишает вас права на господдержку!● Жители Дальневосточного федерального округа могут приобрести жилье в своем округе под 5% при условии, что ребенок родился после 1 января 2019 года.● Для семей, где есть ребенок с инвалидностью, ставка 5% независимо от даты рождения ребенка.● Льготная ставка действует на весь период ипотеки.● В случае если у одного из родителей плохая кредитная история, есть возможность исключить его из созаемщиков (в отличие от «дальневосточной» ипотеки, где оба супруга в обязательном порядке должны быть созаемщиками).● Первоначальный взнос - 20,1%. Для него можно использовать материнский капитал, другие субсидии, дотации или материальную помощь. 15 декабря планируется увеличение первоначального взноса до 25%.● Срок - до 30 лет. Для сравнения, «дальневосточная» ипотека выдается максимум до 20 лет.● Сумма ипотеки - до 12 млн рублей в Москве, СПБ, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов - до 6 млн рублей.● Ипотеку можно оформить до 01 июля 2024 года.1. Квартиру в новостройке, как в сданной, так и в строящейся, от застройщика или подрядчика, то есть от юридического лица. Также можно приобрести и строящийся частный дом с земельным участком как в городе, так и в сельском поселении.2. Квартиру в новостройке, которая еще не сдана, по договору переуступки от физического лица. Здесь важный момент - у физического лица должен быть договор долевого участия с застройщиком, и это возможно только в Дальневосточном округе!3. Взять ипотеку на строительство жилого дома либо на приобретение земельного участка и последующего строительства на нем жилого дома на всей территории ДФО.4. Также через ПАО «Сбербанк» можно купить «недострой» в городе от физического лица - это значительно расширяет горизонты этой ипотеки. Главное, чтобы дом не был зарегистрирован на земельном участке или оформлен как объект незавершенного строительства.Важно, что все работы должны проводиться по официальному договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Дом можно построить как в черте города, так и в сельской местности. Здесь поясню, что если заключается договор подряда с аккредитованным застройщиком, то промежуточный залог не нужен и деньги переводятся траншами подрядчику. Если договор заключен с неаккредитованным подрядчиком, то в этом случае нужно предоставить промежуточный залог или поручителя.«Семейная» ипотека - это единственная государственная программа, которая позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит для семей, у которых соблюдаются все вышеописанные условия. Но! Рефинансировать можно только кредит, взятый на покупку жилья от застройщика. Кредит на строительство дома рефинансировать нельзя. Кредит, ранее уже оформленный по «семейной» ипотеке, также можно рефинансировать за счет повторного займа.Многодетная семья также может оформить и «дальневосточную» ипотеку под 2%. Условия очень похожи с «семейной» ипотекой, кроме того, что сразу двоим родителям не должно быть более 36 лет и у них двоих должна быть хорошая кредитная история. Если родитель одиночка до 36 лет, то каждый из родителей может оформить «дальневосточную» ипотеку по-отдельности. Многодетные семьи могут получить выплату в размере до 450 тыс. рублей на его погашение от государства.С 25 сентября 2019 года многодетные семьи получили возможность получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.Условия получения субсидии:1. В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года в семье должен родиться третий или последующий ребенок.2. Программа распространяется не только на родных, но и на усыновленных детей, рожденных в указанный период. Дата усыновления значения не имеет.3. Родитель, оформляющий льготу, и как минимум его трое детей должны быть гражданами РФ.4. Родитель, претендующий на выплату, должен быть основным заемщиком или созаемщиком по ипотеке. Также он может быть поручителем при условии, что договор поручительства заключен до 30 апреля 2021 года и он получит долю в купленной недвижимости.5. Возраст старших детей и самих родителей неважен.6. Официальный брак необязателен.7. Доходы заявителя и его семьи для оформления субсидии значения не имеют.8. Программа действует до 31 декабря 2023 года, поэтому кредитный договор должен быть подписан до этой даты.Эти деньги можно направить на погашение ипотеки, полученной для целей:● Покупки квартиры в строящемся доме или новостройке.● Покупки готового жилья у физического лица (вторичная недвижимость).● Покупки частного дома (или оплаты его строительства).● Покупки земельного участка для ИЖС, а также для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или садоводства (земли СНТ). Получить выплату можно после завершения регистрации построенного на участке дома.● Покупки недостроенного объекта ИЖС.● Покупки жилья в рамках льготных региональных программ.● Покупки последней доли в праве общей собственности на помещение, если в результате заемщик становится собственником всего объекта.● Объект, купленный на кредитные средства, должен находиться на территории РФ.● Субсидию можно получить даже если кредит был дважды рефинансирован.● Выплату нельзя потратить на первоначальный взнос, только на погашение ипотеки.● Нельзя потратить на погашение кредита, взятого на ремонт, покупку техники или коммерческой недвижимости.● Субсидию не дадут, если у вас куплен земельный участок со статусом, отличным от ИЖС, ГПХ или СНТ.● Выплата сочетается со всеми видами других социальных выплат: федеральным и областным маткапиталом, «военной» и «семейной» ипотекой и др.● В кредитном договоре должно быть указано целевое назначение кредита.● Субсидию можно использовать на погашение кредитов, взятых до начала действия программы (например, в 2013 году).● Деньги можно направить на погашение как основного долга, так и процентов.Также государство предоставляет единовременную выплату на приобретение жилья на территории Республики Бурятия многодетным семьям, имеющим шестерых и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий.Размер выплаты (Р) определяется по формуле: Р=11 кв. м х Кх С, где К - количество детей в семье, С - средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Республике Бурятия, установленной на соответствующий квартал федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ. Такая субсидия выдается один раз, перерасчет не производится, деньги выделяются из средств республиканского бюджета. Если денежных средств не хватает на приобретение жилья, то можно использовать этот сертификат одновременно с льготными ипотеками в качестве частичной оплаты.Еще одна возможность получить бесплатно недвижимость от государства - это закон о предоставлении земельного участка семьям с тремя и более детьми. Условия получения земельного участка в каждом регионе отличаются, поэтому информацию лучше уточнять в местной администрации по месту жительства.