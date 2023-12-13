В Бурятию пришла техника, которая поможет сохранить численность манула в республике

Фонд «КОМПАС» приобрел технику для учёта диких животных, в рамках программы по сохранению популяции манулов в Республике Бурятия, среди которой: квадроцикл, спутниковые ошейники и фотоловушки.





В течении 2-х лет рабочая группа будет проводить полевые исследования, определять ареал обитания основных мест концентрации манула и чипировать животных с целью установления численности манула и дальнейшего увеличения популяции.



«Многие наши территории находятся в труднодоступных местах. На новой технике госинспекторы смогут оперативно добираться до этих мест на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Благодарим Фонд «КОМПАС» за поддержку природоохранных мероприятий!», - отметил руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов.

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