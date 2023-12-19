Жителей Улан-Удэ познакомили с грозным и лохматым яком

Этнографический музей народов Забайкалья – единственный в республике Бурятия музей под открытым небом паркового типа. Здесь содержится немало животных, в том числе тех, кому не страшны никакие аномальные морозы.

Так, давний обитатель музея – як по кличке Иркут. Ему уже 10 лет. Он молчалив, но очень добр.

- Вообще, в период гона слышен призывный рев яка. В другое время быки исключительно молчаливы. Красота и мощь этих животных привлекает внимание. В Этнозоосаде 7 особей яков и сейчас в такие лютые морозы им и северным оленям особенно хорошо и приятно! Им нипочем холода! – сообщают в музее.

Як отличается длинной косматой шерстью, которая свисает с туловища и почти полностью закрывает ноги. Если на большей части тела шерсть густая и ровная, то на ногах, боках и брюхе - длинная и косматая, образует своего рода сплошную «юбку», почти доходящую до земли.

Именно эта "юбка" и густой свалявшийся подшерсток защищает яка от зимних холодов.

Он позволяет и день, и ночь не только находиться на морозе, но и спать на ледяных плато в обычных местах обитания диких яков. Ну а наши яки спокойно ложатся на снег и при этом им очень тепло. Среди других приспособлений к низкой температуре - подкожный слой жира и практически полное отсутствие потовых желёз.



И еще интересный факт - шерсть яка, как бы это странно не звучало, не обладает никаким запахом. Все это благодаря тому, что она довольна пористая по своей структуре, очень хорошо может впитывать и потом испарять влагу, обладая высокой степенью гигроскопичности (свойство впитывать влагу, оставаясь сухой на ощупь). Поэтому никакие микробы не могут в ней размножаться и вызывать специфический запах.







