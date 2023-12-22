Общество 22.12.2023 в 10:21

Такая доля – ехать к Долиной

Студентки колледжа искусств из Улан-Удэ пройдут обучение в академии музыки Ларисы Долиной
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Текст: Номер один
Такая доля – ехать к Долиной
В Улан-Удэ студентки колледжа искусств имени Чайковского отделения «музыкальное искусство эстрады» Динара Зарыпова и Дарья Матыпова, класса преподавателя Екатерины Кирилловой, а также Валерия Кириллова, класса преподавателя Екатерины Килижековой, прошли конкурсный отбор на обучение в Академии музыки Ларисы Долиной. Девушки пройдут очное обучение в    Иркутске, сообщили в минкультуры Бурятии.

Прежде чем девушки прошли отбор, специалисты познакомились с их вокальными данными. Первый этап проходил в формате онлайн. Главное требование к видео, чтобы песня была исполнена без фонограммы, без студийной обработки звука и клиповой нарезки.

Второй этап состоялся в Улан-Удэ в середине декабря этого года, в концертном зале колледжа искусств. Для того, чтобы познакомиться с вокалистами из Москвы приезжала наставник академии Юлия Шегай.

Известно, что в Улан-Удэ изначально подали заявки двадцать пять человек от 16 до 35 лет, из них были отобраны лишь шесть, двое из них приехали для кастинга из Читы. Кроме трех студенток колледжа искусств, из Улан-Удэ прослушивание прошла учащаяся детской школы искусств №7 Ева Ступина.

«Девушки очень рады, что смогут пройти обучение в академии музыки Ларисы Долиной. Не секрет, что требования в академии достаточно высокие. Пока идет онлайн обучение, а также подготовка к самому пятидневному интенсиву в Иркутске с участием Ларисы  Долиной и наставников академии», - рассказала педагог колледжа искусств Екатерина Кириллова.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: minkultrb.ru
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музыка вокал академия Долина

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