Общество 27.06.2026 в 14:17

Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для решения вопроса с топливом

Иркутяне стоят на АЗС сутками, создавая заторы на дорогах
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Текст: Иван Иванов
Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для решения вопроса с топливом
Фото: «Номер один»
В Иркутской области сложилась напряженная ситуация с обеспечением топливом. Жители областного центра вынуждены сутками стоять в огромных очередях на автозаправочных станциях, что создает серьезные препятствия для движения автотранспорта. Сотрудники ГИБДД оперативно прибывают на места скопления людей и устанавливают ограждения для регулирования дорожного движения, сообщает портал «Ирсити.ру». 

По информации портала, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня срочно вылетел в Москву. Цель поездки – решение вопроса об обеспечении региона необходимым количеством топлива с Ангарской нефтехимической компании, которая принадлежит «Роснефти». Пока же значительная часть топлива поставляется по межправительственным договорам в Монголию, а области бензина не хватает.
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