Общество 27.06.2026 в 14:17
Губернатор Иркутской области срочно вылетел в Москву для решения вопроса с топливом
Иркутяне стоят на АЗС сутками, создавая заторы на дорогах
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области сложилась напряженная ситуация с обеспечением топливом. Жители областного центра вынуждены сутками стоять в огромных очередях на автозаправочных станциях, что создает серьезные препятствия для движения автотранспорта. Сотрудники ГИБДД оперативно прибывают на места скопления людей и устанавливают ограждения для регулирования дорожного движения, сообщает портал «Ирсити.ру».
По информации портала, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня срочно вылетел в Москву. Цель поездки – решение вопроса об обеспечении региона необходимым количеством топлива с Ангарской нефтехимической компании, которая принадлежит «Роснефти». Пока же значительная часть топлива поставляется по межправительственным договорам в Монголию, а области бензина не хватает.
По информации портала, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня срочно вылетел в Москву. Цель поездки – решение вопроса об обеспечении региона необходимым количеством топлива с Ангарской нефтехимической компании, которая принадлежит «Роснефти». Пока же значительная часть топлива поставляется по межправительственным договорам в Монголию, а области бензина не хватает.
Тегииркутская область