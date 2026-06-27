В Бурятии подешевели рейсы на Москву

Стоимость авиабилетов из Улан-Удэ в Москву в июне 2026 года снизилась по сравнению с прошлым годом. В 2025 году цена одного билета в это время составляла в среднем около 25 000 рублей за направление, тогда как в этом году ее удалось снизить примерно на 10%, и сейчас авиабилеты можно купить за 15 000 - 21 000 рублей. Такой ценовой тренд свидетельствует о некоторой стабилизации рынка и даже снижении стоимости массового сегмента авиационных перевозок из-за уменьшения спроса, вызванного падением туристической активности населения из-за экономических проблем.Аналитическая служба АТОР зафиксировала, что, несмотря на сезонное подорожание, средние цены на внутренние рейсы в июне-июле 2026 года оказались ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, средняя цена билета без багажа упала на 12,4%, а с багажом — на 9,2%, что говорит о тенденции к более доступным ценам для широких масс.Медианная цена «типичного» билета уменьшилась еще заметнее: на 14,7% - для тарифов без багажа и на 13,1% — с багажом. В целом за 2025 год средняя стоимость авиабилетов по России увеличилась примерно на 6 - 7,5%. При этом цены на отдельные направления варьируются в зависимости от сезонности, загрузки самолетов и дальности полета.Так, например, стоимость билета из Улан-Удэ в Москву на сегодняшний день составляет от 14 до 21 тыс. рублей в одну сторону. При этом, сравнивая с летними ценами 2025 года, заметно, что цена снизилась, поскольку в 2025 году летние билеты стоили в среднем около 25 тыс. рублей, а сейчас — около 21 тысячи. Также существует система субсидированных тарифов для льготных групп граждан, например, для дальневосточников, молодежи и пенсионеров, у которых цена билета может составлять 6200 – 9200 рублей. Эти меры помогают сохранить доступность перелетов для части населения, несмотря на общемировые и внутренние повышения цен.- Цена билета в 9200 для дальневосточников и 6200 для молодежи и пенсионеров — это очень неплохо, и, конечно же, значительная часть населения ориентируется именно на эту стоимость при перелетах в Москву и обратно. Другой вопрос, что в этом году число субсидированных билетов было ниже, чем в прошлом, и это, возможно, связано с экономией бюджетных средств, — сообщила менеджер по туризму из Улан-Удэ Мария Широкова.Важно отметить, что главный фактор, определяющий рост цен на авиабилеты по всей стране, — удорожание авиационного керосина, который формирует до 50% себестоимости каждого рейса. Кроме того, увеличиваются расходы на логистику, запчасти и аэропортовые сборы, а спрос на внутренний туризм остается высоким. Все это создает дополнительное давление на цены авиаперевозок. При этом стоимость топлива в России в июне выросла до исторических максимумов, что влияет на цену рейсов в ближайшей перспективе. В июне 2026 года цены на авиационный керосин марки ТС-1 составляли в среднем от 77 800 до 89 300 рублей за тонну, а розничные цены — 60–72 рубля за литр, что значительно выше прошлогодних показателей.Несмотря на это, из-за резкого увеличения мировых цен на авиационное топливо с весенней войной между США и Ираном многие иностранные компании стали активно заправляться в России топливом сверх нормативов. Однако Росавиация в целях ограничения расходов вводит лимиты на заправку иностранных воздушных судов.- Эти меры могут повлиять на маршрутную сеть и расписание российских перевозчиков, поскольку более половины стоимости рейса приходится на топливо, а цены на него продолжают расти. Поэтому думаю, если топливный кризис в стране будет усиливаться, то авиакомпаниям рано или поздно придется сокращать количество и частоту нерентабельных авиационных направлений. В этом отношении рейс «Улан-Удэ – Москва» считается довольно рентабельным, поэтому здесь каких-то сокращений не ожидается, - сообщил экс-генеральный директор ОАО «Бурятские авиалинии» Анатолий Абашеев.Главной причиной предстоящего подорожания цен на перелеты остается удорожание авиационного керосина. Дополнительное давление на тарифы оказывает существенное усложнение и удорожание логистики поставок запчастей для обслуживания преимущественно иностранного авиапарка российских перевозчиков. Также наблюдается плановое повышение аэропортовых сборов за наземное обслуживание воздушных судов и навигационные услуги. Ситуацию усугубляет ограниченное количество доступных западных самолетов, что заставляет авиакомпании задействовать механизмы динамического ценообразования в периоды пиковых нагрузок.Столь редкое в последнее время временное снижение цен на авиабилеты до Москвы связано в основном с сокращением туристического спроса и уменьшением потока пассажиров между центральными городами России и Бурятией в связи с экономическими сложностями. После явного сокращения доходов населения в начале 2026 года туристические поездки — это первое, на чем начинают экономить люди.