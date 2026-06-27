Сегодня в Улан-Удэ определят победителей Baikal Open – 2026

XXVIII международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open – 2026» выходит на финишную прямую. Вчера, в первый день соревнований, прошла торжественная церемония открытия, а также предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях. Сегодня зрителей ждут утешительные схватки и финалы, где станут известны обладатели медалей престижного международного турнира.В турнире участвуют более двухсот борцов из 16 стран и 13 регионов России. Соревнования проходят в ФСК, финальные поединки начнутся в 15-00.В министерстве спорта Бурятии огласили составы финальных пар:Эртине Иргит (Иркутская область) — Амир Чамзын (Тыва)Кежин Седен (Тыва) — Бато Сультимов (Бурятия)Чаян Монгуш (Иркутская область) — Кежик Монгуш (Иркутская область)Игорь Матвеев (Якутия) — Константин Капрынов (Якутия)Александр Балтуев (Бурятия) — Тамир Ешинимаев (Бурятия)Тумэн Бодиев (Бурятия) — Данил Кривов (Калининградская область)Сулдху Олонбаяр (Монголия) — Арсен Балаян (Калининградская область)Магомед Шарипов (Бахрейн) — Дмитрий Зайнидинов (Красноярский край)Константин Пшеничников (Кемеровская область) — Александр Гуштын (Белоруссия)Эрдем Цыренжапов (Бурятия) — Игорь Овсянников (Красноярский край)Напомним, что одним из главных спонсоров турнира выступает Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП уже много лет является генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии, финансируя проведение крупных соревнований и оказывая помощь спортсменам.Фото: Минспорт Бурятии