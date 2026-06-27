Спорт 27.06.2026 в 11:29
Сегодня в Улан-Удэ определят победителей Baikal Open – 2026
В финал вышли пять спортсменов из Бурятии
Текст: Андрей Константинов
XXVIII международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open – 2026» выходит на финишную прямую. Вчера, в первый день соревнований, прошла торжественная церемония открытия, а также предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях. Сегодня зрителей ждут утешительные схватки и финалы, где станут известны обладатели медалей престижного международного турнира.
В турнире участвуют более двухсот борцов из 16 стран и 13 регионов России. Соревнования проходят в ФСК, финальные поединки начнутся в 15-00.
В министерстве спорта Бурятии огласили составы финальных пар:
До 57 кг: Эртине Иргит (Иркутская область) — Амир Чамзын (Тыва)
До 61 кг: Кежин Седен (Тыва) — Бато Сультимов (Бурятия)
До 65 кг: Чаян Монгуш (Иркутская область) — Кежик Монгуш (Иркутская область)
До 70 кг: Игорь Матвеев (Якутия) — Константин Капрынов (Якутия)
До 74 кг: Александр Балтуев (Бурятия) — Тамир Ешинимаев (Бурятия)
До 79 кг: Тумэн Бодиев (Бурятия) — Данил Кривов (Калининградская область)
До 86 кг: Сулдху Олонбаяр (Монголия) — Арсен Балаян (Калининградская область)
До 92 кг: Магомед Шарипов (Бахрейн) — Дмитрий Зайнидинов (Красноярский край)
До 97 кг: Константин Пшеничников (Кемеровская область) — Александр Гуштын (Белоруссия)
До 125 кг: Эрдем Цыренжапов (Бурятия) — Игорь Овсянников (Красноярский край)
Напомним, что одним из главных спонсоров турнира выступает Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП уже много лет является генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии, финансируя проведение крупных соревнований и оказывая помощь спортсменам.
Возрастное ограничение: 6+
Фото: Минспорт Бурятии
В турнире участвуют более двухсот борцов из 16 стран и 13 регионов России. Соревнования проходят в ФСК, финальные поединки начнутся в 15-00.
В министерстве спорта Бурятии огласили составы финальных пар:
До 57 кг: Эртине Иргит (Иркутская область) — Амир Чамзын (Тыва)
До 61 кг: Кежин Седен (Тыва) — Бато Сультимов (Бурятия)
До 65 кг: Чаян Монгуш (Иркутская область) — Кежик Монгуш (Иркутская область)
До 70 кг: Игорь Матвеев (Якутия) — Константин Капрынов (Якутия)
До 74 кг: Александр Балтуев (Бурятия) — Тамир Ешинимаев (Бурятия)
До 79 кг: Тумэн Бодиев (Бурятия) — Данил Кривов (Калининградская область)
До 86 кг: Сулдху Олонбаяр (Монголия) — Арсен Балаян (Калининградская область)
До 92 кг: Магомед Шарипов (Бахрейн) — Дмитрий Зайнидинов (Красноярский край)
До 97 кг: Константин Пшеничников (Кемеровская область) — Александр Гуштын (Белоруссия)
До 125 кг: Эрдем Цыренжапов (Бурятия) — Игорь Овсянников (Красноярский край)
Напомним, что одним из главных спонсоров турнира выступает Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП уже много лет является генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии, финансируя проведение крупных соревнований и оказывая помощь спортсменам.
Возрастное ограничение: 6+
Фото: Минспорт Бурятии
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