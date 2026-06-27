В Бурятии после вмешательства прокуратуры убрали свалку

В Бурятии прокуратура добилась ликвидации свалки в Заиграевском районе. Она образовалась в лесу в 350 метрах от поселка Заиграево. Площадь несанкционированной помойки составила более 1700 кв. метров.Чтобы заставить власти убрать свалку, прокурор обратился в суд. Соответствующий иск был подан в адрес Республиканского агентства лесного хозяйства.«Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме. На данный момент несанкционированная свалка ликвидирована», - сообщили в прокуратуре.