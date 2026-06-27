Общество 27.06.2026 в 11:40
В Бурятии после вмешательства прокуратуры убрали свалку
Она образовалась в лесу неподалеку от Заиграево
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура добилась ликвидации свалки в Заиграевском районе. Она образовалась в лесу в 350 метрах от поселка Заиграево. Площадь несанкционированной помойки составила более 1700 кв. метров.
Чтобы заставить власти убрать свалку, прокурор обратился в суд. Соответствующий иск был подан в адрес Республиканского агентства лесного хозяйства.
«Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме. На данный момент несанкционированная свалка ликвидирована», - сообщили в прокуратуре.
Чтобы заставить власти убрать свалку, прокурор обратился в суд. Соответствующий иск был подан в адрес Республиканского агентства лесного хозяйства.
«Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме. На данный момент несанкционированная свалка ликвидирована», - сообщили в прокуратуре.
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