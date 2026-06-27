Общество 27.06.2026 в 16:38

Бурятия получила возможность запрета продаж вейпов

С марта будущего года оборот опасных для здоровья устройств могут запретить
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Текст: Иван Иванов
Бурятия получила возможность запрета продаж вейпов
Фото: архив «Номер один»
Президент России Владимир Путин подписал закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Документ дает право регионам запрещать на своей территории розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года, пишет ТАСС. В соответствии с поправками, лицензированию подлежат закупка, хранение, поставка, розничная и оптовая продажа табачной и никотинсодержащей продукции. Выдавать и аннулировать лицензии будет Росалкогольтабакконтроль.

Выдача лицензий на розничную и развозную торговлю относится к компетенции исполнительной власти регионов. Установлены специальные требования для получения лицензии, среди них — уплата госпошлины, наличие торговой точки, отсутствие задолженности по налогам, регистрация в системе маркировки товаров. Регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения для мест розничной торговли и повышенные требования к размеру минимальной площади магазина.

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