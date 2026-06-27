Происшествия 27.06.2026 в 11:12
В Бурятии сельчане заработали на пьяном водителе
За информацию о нарушителе власти заплатят 10 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
Днем 25 июня в полицию Бичурского района поступил сигнал от граждан. Местные жители сообщили, что на АЗС в селе Бичура заправляется водитель автомобиля ВАЗ-21074, который, предположительно, пьян. На место незамедлительно выехали сотрудники дорожно-патрульной службы.
«В ходе проверки информации данный автомобиль был остановлен. У 44-летнего местного жителя, находившегося за рулем машины, имелись признаки опьянения. Результат его освидетельствования составил 1,66 мг/л», - сообщили в МВД Бурятии.
В отношении водителя составили сразу три протокола: за пьяную езду, за непристегнутый ремень безопасности и за управление машиной без полиса ОСАГО. К административной ответственности привлекли и хозяина «семерки». Его оштрафуют на 30 тысяч рублей за передачу автомобиля пьяному человеку. Саму машину пока отправили на штрафстоянку.
Напомним, что за достоверную информацию о пьяных водителях предусмотрено вознаграждение в размере 10 000 рублей.
«В ходе проверки информации данный автомобиль был остановлен. У 44-летнего местного жителя, находившегося за рулем машины, имелись признаки опьянения. Результат его освидетельствования составил 1,66 мг/л», - сообщили в МВД Бурятии.
В отношении водителя составили сразу три протокола: за пьяную езду, за непристегнутый ремень безопасности и за управление машиной без полиса ОСАГО. К административной ответственности привлекли и хозяина «семерки». Его оштрафуют на 30 тысяч рублей за передачу автомобиля пьяному человеку. Саму машину пока отправили на штрафстоянку.
Напомним, что за достоверную информацию о пьяных водителях предусмотрено вознаграждение в размере 10 000 рублей.
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