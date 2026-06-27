Общество 27.06.2026 в 16:25
В Забайкалье в первую очередь будут заправлять экстренные службы
Обычным автомобилистам предложили потерпеть
Текст: Иван Иванов
Абсолютный приоритет в обеспечении топливом в Забайкалье отдан экстренным службам. В первую очередь будут заправлять автомобили скорой помощи, пожарных и МЧС, правоохранительных органов, а также аварийных и дежурно-диспетчерских служб, сообщает портал «Чита.ру». Далее внимание будет сосредоточено на снабжении населения, важных отраслей экономики, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, поставках продовольствия и т.д..
«Главный принцип — сохранение жизни, здоровья населения и устойчивости работы объектов жизнеобеспечения», — сообщили на заседании оперативного штаба. Обычным автомобилистам предложено проявить терпение в сложившейся ситуации.
Учитывая дефицит топлива в Забайкалье, местным автомобилистом придётся поставить машины на прикол. Пока не разрешится топливный кризис.
«Главный принцип — сохранение жизни, здоровья населения и устойчивости работы объектов жизнеобеспечения», — сообщили на заседании оперативного штаба. Обычным автомобилистам предложено проявить терпение в сложившейся ситуации.
Учитывая дефицит топлива в Забайкалье, местным автомобилистом придётся поставить машины на прикол. Пока не разрешится топливный кризис.
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