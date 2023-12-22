Общество 22.12.2023 в 10:59

В Улан-Удэ задержаны участники преступной группы по организации незаконной миграции

Для выдачи разрешений на временное проживание иностранцев в России действовал своеобразный конвейер фиктивных браков  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержаны участники преступной группы по организации незаконной миграции
В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении четверых местных жителей, обвиняемых, в зависимости от объема противоправных действий, в (организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенной организованной группой с использованием служебного положения) и в (превышении должностных полномочий), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, в 2022-м году в Улан-Удэ несколько знакомых между собой лиц, среди которых находился адвокат и сотрудница городского отдела управления ЗАГС, вступили в преступный сговор. В составе организованной группы они стали заниматься противоправными действиями в сфере миграции, предоставляя услуги  оформления по подложным документам разрешений на временное проживание иностранных граждан в России.

В рамках разработанной преступной схемы за денежное вознаграждение участники преступной группы подыскивали для иностранцев местных жительниц, согласных на заключение фиктивных браков, после чего оформленные одной из соучастниц свидетельства о заключении брака направляли в профильные органы, где на основании представленных подложных документов иностранцам выдавались разрешения на временное проживание в стране без учета установленных квот.

Поиск женщин, которые за денежное вознаграждение без цели создания семьи соглашались заключить фиктивный брак с иностранцами, велся заранее. На них затем изготавливались поддельные медицинские справки о якобы имеющейся беременности.

Преступления выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

В настоящее время в отношении одного из обвиняемых, который, по версии следствия, исполнял роль организатора преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; в отношении остальных – мера пресечения будет избрана в ближайшее время. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех преступных эпизодов и членов организованной группы, полной картины их незаконной деятельности в сфере миграции, а также сбор полной доказательственной базы.

Фото: pixabay.com

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преступность миграция ОПГ

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