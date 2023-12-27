Общество 27.12.2023 в 15:11
Экс-директор школы в Новосибирске 4 года доказывал, что не делал порно
Он отсудил 430 тыс рублей за незаконное обвинение в рассылке порно-коллажей с учениками
Текст: Номер один
В Новосибирске бывший директор вечерней школы №35 Антон Неграш отсудил компенсацию за незаконные обвинения в рассылке порно-коллажей с учениками. Якобы на его ноутбуке нашли эти файлы. Но в суде он смог доказать, что файлы добавили на ноутбук уже после его изъятия. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
Обыски у директора
Скандал случился 10 января 2019 года в вечерней школе №35 в Новосибирске. Директор Антон Неграш вышел с зимних каникул и работал у себя в кабинете, когда к нему нагрянули полицейские. Педагогу рассказали о массовой рассылке порнографических коллажей. На фото кто-то вклеил порноактерам лица учеников сразу двух школ. Казалось бы причём тут директор? Но в полиции были уверены, что это он так поиздевался над детьми. Дальше - обыски.
- В кабинете ничего не нашли, дома ничего подозрительного не было. Но они изъяли школьный ноутбук, который я взял на время каникул для работы с документами домой. Ноутбук осмотрели, при мне ничего подозрительного на нем не было. Меня допросили, рассказали о ситуации с рассылкой порнографических коллажей в соседней школе и что их директор указал на меня. Я пояснил, что ничего не знаю о соседней школе и этой ситуации, - рассказал КП-Новосибирск бывший директор вечерней школы №35 Антон Неграш.
Файлы появились после изъятия ноутбука
Неграш был уверен, что силовики вскоре разберутся с этим недоразумением. Через полгода директор сидел за экзаменах, когда ему позвонили из Следственного комитета и пригласили на беседу. На месте следователь объявила, что педагог задержан, на него завели уголовные дела о распространении порнографии и клевете. Директора отвезли в ИВС, ходатайствовали об аресте в СИЗО, но суд избрал домашний арест.
- Я был в шоке, оказался в полной изоляции, в общей сложности провел под домашним арестом 4,5 месяца. Следователи сказали, что якобы у меня на ноутбуке нашли файлы с фрагментами из этих порочащих коллажей. В дальнейшем через экспертизу было установлено, что компрометирующие файлы появились на ноутбуке 31 января 2019 года, то есть через 21 день после его изъятия. А 14 февраля ноутбук отдавали на экспертизу, которая и обнаружила эти файлы, - рассказал КП-Новосибирск Антон Неграш.
Педагог был временно отстранен от руководства школой, остался без единственного заработка и жил с пожилой матерью на одну пенсию. В ноябре 2019 года Антона Неграша отпустили под подписку о невыезде. Директор вернулся к работе, но через 1,5 месяца был отстранен от работы по ходатайству прокурора Новосибирска. Само уголовное дело следователи дважды подавали на подпись в прокуратуру Советского района, но его возвращали на доработку обратно и лишь через два года оно дошло до суда.
- Я никогда не видел эти компрометирующие материалы, за 12 лет работы у меня не было взысканий и выговоров. Меня все это время поддерживал мой коллектив, друзья и родные. Учителя дали правдивые показания, которые доказали мою непричастность. По делу проходило более 30 свидетелей, никто из них не указал на меня. Ученики и родители, которые проходят пострадавшими, признались, что впервые видят меня на суде, - рассказал КП-Новосибирск Антон Неграш.
Не нашли подходящей должности
Пока шел суд, Неграш устроился работать менеджером по управлению персоналом, но ждал, когда вернется к преподаванию.
В 2023 году прокурор отказался от обвинения, суд прекратил уголовное дело и реабилитировал бывшего директора, но возвращаться на должность оказалось, уже некуда. В марте 2022 года вечернюю школу №35 расформировали. Учителям предложили работу в соседних школах, а бывший директор оказался «за бортом».
- Еще накануне скандала готовилась реорганизация вечерней школы №35, ее должны были сделать обычной средней школой. Мы объявили набор в первый класс, ремонт был в самом разгаре. Если бы меня не задержали, нам бы с коллективом удалось создать дневную школу с функцией вечерней, - считает Антон Неграш. - С адвокатом Андреем Власовым мы прошли все инстанции, но директором другой школы меня не взяли - не нашли подходящей должности.
Педагог подал иск о компенсации морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием на 10 млн рублей. Советский районный суд частично удовлетворил иск на 430 тысяч рублей. Бывший директор будет подавать апелляцию и надеется выиграть другой иск - о компенсации утраченной заработной платы за 3 года на 1,5 миллиона рублей и расходов на адвоката.
- Следователям за незаконное обвинение, на сколько знаю, грозит всего лишь взыскание. А директор соседней школы не подлежит ответственности, ведь она не обвиняла меня в преступлении, а всего лишь высказала своё мнение, предположила... Вообще я не знаю, кто мог бы желать мне зла, кому бы я мог помешать со своим проектом. Сейчас окрестности активно застраиваются, школа была бы там очень кстати. А ученики вечерней школы не могут теперь получить образование в Советском районе, - говорит Антон Неграш. - Спасибо учителям и друзьям, что не оставили меня в беде. Но даже с любой поддержкой тяжело бороться с несправедливостью.
Фото: Светлана Маковеева
Обыски у директора
Скандал случился 10 января 2019 года в вечерней школе №35 в Новосибирске. Директор Антон Неграш вышел с зимних каникул и работал у себя в кабинете, когда к нему нагрянули полицейские. Педагогу рассказали о массовой рассылке порнографических коллажей. На фото кто-то вклеил порноактерам лица учеников сразу двух школ. Казалось бы причём тут директор? Но в полиции были уверены, что это он так поиздевался над детьми. Дальше - обыски.
- В кабинете ничего не нашли, дома ничего подозрительного не было. Но они изъяли школьный ноутбук, который я взял на время каникул для работы с документами домой. Ноутбук осмотрели, при мне ничего подозрительного на нем не было. Меня допросили, рассказали о ситуации с рассылкой порнографических коллажей в соседней школе и что их директор указал на меня. Я пояснил, что ничего не знаю о соседней школе и этой ситуации, - рассказал КП-Новосибирск бывший директор вечерней школы №35 Антон Неграш.
Файлы появились после изъятия ноутбука
Неграш был уверен, что силовики вскоре разберутся с этим недоразумением. Через полгода директор сидел за экзаменах, когда ему позвонили из Следственного комитета и пригласили на беседу. На месте следователь объявила, что педагог задержан, на него завели уголовные дела о распространении порнографии и клевете. Директора отвезли в ИВС, ходатайствовали об аресте в СИЗО, но суд избрал домашний арест.
- Я был в шоке, оказался в полной изоляции, в общей сложности провел под домашним арестом 4,5 месяца. Следователи сказали, что якобы у меня на ноутбуке нашли файлы с фрагментами из этих порочащих коллажей. В дальнейшем через экспертизу было установлено, что компрометирующие файлы появились на ноутбуке 31 января 2019 года, то есть через 21 день после его изъятия. А 14 февраля ноутбук отдавали на экспертизу, которая и обнаружила эти файлы, - рассказал КП-Новосибирск Антон Неграш.
Педагог был временно отстранен от руководства школой, остался без единственного заработка и жил с пожилой матерью на одну пенсию. В ноябре 2019 года Антона Неграша отпустили под подписку о невыезде. Директор вернулся к работе, но через 1,5 месяца был отстранен от работы по ходатайству прокурора Новосибирска. Само уголовное дело следователи дважды подавали на подпись в прокуратуру Советского района, но его возвращали на доработку обратно и лишь через два года оно дошло до суда.
- Я никогда не видел эти компрометирующие материалы, за 12 лет работы у меня не было взысканий и выговоров. Меня все это время поддерживал мой коллектив, друзья и родные. Учителя дали правдивые показания, которые доказали мою непричастность. По делу проходило более 30 свидетелей, никто из них не указал на меня. Ученики и родители, которые проходят пострадавшими, признались, что впервые видят меня на суде, - рассказал КП-Новосибирск Антон Неграш.
Не нашли подходящей должности
Пока шел суд, Неграш устроился работать менеджером по управлению персоналом, но ждал, когда вернется к преподаванию.
В 2023 году прокурор отказался от обвинения, суд прекратил уголовное дело и реабилитировал бывшего директора, но возвращаться на должность оказалось, уже некуда. В марте 2022 года вечернюю школу №35 расформировали. Учителям предложили работу в соседних школах, а бывший директор оказался «за бортом».
- Еще накануне скандала готовилась реорганизация вечерней школы №35, ее должны были сделать обычной средней школой. Мы объявили набор в первый класс, ремонт был в самом разгаре. Если бы меня не задержали, нам бы с коллективом удалось создать дневную школу с функцией вечерней, - считает Антон Неграш. - С адвокатом Андреем Власовым мы прошли все инстанции, но директором другой школы меня не взяли - не нашли подходящей должности.
Педагог подал иск о компенсации морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием на 10 млн рублей. Советский районный суд частично удовлетворил иск на 430 тысяч рублей. Бывший директор будет подавать апелляцию и надеется выиграть другой иск - о компенсации утраченной заработной платы за 3 года на 1,5 миллиона рублей и расходов на адвоката.
- Следователям за незаконное обвинение, на сколько знаю, грозит всего лишь взыскание. А директор соседней школы не подлежит ответственности, ведь она не обвиняла меня в преступлении, а всего лишь высказала своё мнение, предположила... Вообще я не знаю, кто мог бы желать мне зла, кому бы я мог помешать со своим проектом. Сейчас окрестности активно застраиваются, школа была бы там очень кстати. А ученики вечерней школы не могут теперь получить образование в Советском районе, - говорит Антон Неграш. - Спасибо учителям и друзьям, что не оставили меня в беде. Но даже с любой поддержкой тяжело бороться с несправедливостью.
Фото: Светлана Маковеева
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