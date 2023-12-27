Общество 27.12.2023 в 15:11

Экс-директор школы в Новосибирске 4 года доказывал, что не делал порно

Он отсудил 430 тыс рублей за незаконное обвинение в рассылке порно-коллажей с учениками
A- A+
Текст: Номер один
Экс-директор школы в Новосибирске 4 года доказывал, что не делал порно
В Новосибирске бывший директор вечерней школы №35 Антон Неграш отсудил компенсацию за незаконные обвинения в рассылке порно-коллажей с учениками. Якобы на его ноутбуке нашли эти файлы. Но в суде он смог доказать, что файлы добавили на ноутбук уже после его изъятия. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Обыски у директора

Скандал случился 10 января 2019 года в вечерней школе №35 в Новосибирске. Директор Антон Неграш вышел с зимних каникул и работал у себя в кабинете, когда к нему нагрянули полицейские. Педагогу рассказали о массовой рассылке порнографических коллажей. На фото кто-то вклеил порноактерам лица учеников сразу двух школ. Казалось бы причём тут директор? Но в полиции были уверены, что это он так поиздевался над детьми. Дальше - обыски.

- В кабинете ничего не нашли, дома ничего подозрительного не было. Но они изъяли школьный ноутбук, который я взял на время каникул для работы с документами домой. Ноутбук осмотрели, при мне ничего подозрительного на нем не было. Меня допросили, рассказали о ситуации с рассылкой порнографических коллажей в соседней школе и что их директор указал на меня. Я пояснил, что ничего не знаю о соседней школе и этой ситуации, - рассказал КП-Новосибирск бывший директор вечерней школы №35 Антон Неграш.

Файлы появились после изъятия ноутбука

Неграш был уверен, что силовики вскоре разберутся с этим недоразумением. Через полгода директор сидел за экзаменах, когда ему позвонили из Следственного комитета и пригласили на беседу. На месте следователь объявила, что педагог задержан, на него завели уголовные дела о распространении порнографии и клевете. Директора отвезли в ИВС, ходатайствовали об аресте в СИЗО, но суд избрал домашний арест.

- Я был в шоке, оказался в полной изоляции, в общей сложности провел под домашним арестом 4,5 месяца. Следователи сказали, что якобы у меня на ноутбуке нашли файлы с фрагментами из этих порочащих коллажей. В дальнейшем через экспертизу было установлено, что компрометирующие файлы появились на ноутбуке 31 января 2019 года, то есть через 21 день после его изъятия. А 14 февраля ноутбук отдавали на экспертизу, которая и обнаружила эти файлы, - рассказал КП-Новосибирск Антон Неграш.

Педагог был временно отстранен от руководства школой, остался без единственного заработка и жил с пожилой матерью на одну пенсию. В ноябре 2019 года Антона Неграша отпустили под подписку о невыезде. Директор вернулся к работе, но через 1,5 месяца был отстранен от работы по ходатайству прокурора Новосибирска. Само уголовное дело следователи дважды подавали на подпись в прокуратуру Советского района, но его возвращали на доработку обратно и лишь через два года оно дошло до суда.

- Я никогда не видел эти компрометирующие материалы, за 12 лет работы у меня не было взысканий и выговоров. Меня все это время поддерживал мой коллектив, друзья и родные. Учителя дали правдивые показания, которые доказали мою непричастность. По делу проходило более 30 свидетелей, никто из них не указал на меня. Ученики и родители, которые проходят пострадавшими, признались, что впервые видят меня на суде, - рассказал КП-Новосибирск Антон Неграш.

Не нашли подходящей должности

Пока шел суд, Неграш устроился работать менеджером по управлению персоналом, но ждал, когда вернется к преподаванию.

В 2023 году прокурор отказался от обвинения, суд прекратил уголовное дело и реабилитировал бывшего директора, но возвращаться на должность оказалось, уже некуда. В марте 2022 года вечернюю школу №35 расформировали. Учителям предложили работу в соседних школах, а бывший директор оказался «за бортом».

- Еще накануне скандала готовилась реорганизация вечерней школы №35, ее должны были сделать обычной средней школой. Мы объявили набор в первый класс, ремонт был в самом разгаре. Если бы меня не задержали, нам бы с коллективом удалось создать дневную школу с функцией вечерней, - считает Антон Неграш. - С адвокатом Андреем Власовым мы прошли все инстанции, но директором другой школы меня не взяли - не нашли подходящей должности.

Педагог подал иск о компенсации морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием на 10 млн рублей. Советский районный суд частично удовлетворил иск на 430 тысяч рублей. Бывший директор будет подавать апелляцию и надеется выиграть другой иск - о компенсации утраченной заработной платы за 3 года на 1,5 миллиона рублей и расходов на адвоката.

- Следователям за незаконное обвинение, на сколько знаю, грозит всего лишь взыскание. А директор соседней школы не подлежит ответственности, ведь она не обвиняла меня в преступлении, а всего лишь высказала своё мнение, предположила... Вообще я не знаю, кто мог бы желать мне зла, кому бы я мог помешать со своим проектом. Сейчас окрестности активно застраиваются, школа была бы там очень кстати. А ученики вечерней школы не могут теперь получить образование в Советском районе, - говорит Антон Неграш. - Спасибо учителям и друзьям, что не оставили меня в беде. Но даже с любой поддержкой тяжело бороться с несправедливостью.

Фото: Светлана Маковеева
Теги
образование школа директор ситуация

Все новости

В Бурятии сын служащей Росгвардии отправил подарки участникам СВО
27.12.2023 в 15:29
Молодой биатлонист из Бурятии стал призером межрегиональных соревнований
27.12.2023 в 15:26
Экс-директор школы в Новосибирске 4 года доказывал, что не делал порно
27.12.2023 в 15:11
В Бурятии задержали жителей Забайкальского края с мешками наркотиков
27.12.2023 в 15:04
Юные лесники Бурятии призывают использовать искусственные ёлки
27.12.2023 в 14:20
На севере Бурятии случилось землетрясение
27.12.2023 в 13:49
В Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов №95
27.12.2023 в 12:40
«Водоканал» Улан-Удэ: с заботой о потребителях и работниках
27.12.2023 в 12:25
В Бурятии в приграничном поселке Наушки построили защитную дамбу
27.12.2023 в 12:19
Приставы верят в заграницу больше, чем в Деда Мороза
27.12.2023 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
В Бурятии сын служащей Росгвардии отправил подарки участникам СВО
Третьеклассник Паша Исаев из поселка Таксимо сам заработал деньги на свою посылку
27.12.2023 в 15:29
Юные лесники Бурятии призывают использовать искусственные ёлки
Акция прошла в Прибайкальском районе
27.12.2023 в 14:20
В Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов №95
Их маршрут продлен до улицы Аршанская в мкрн «Аршан», расписание пока не меняется
27.12.2023 в 12:40
«Водоканал» Улан-Удэ: с заботой о потребителях и работниках
Директор муниципального предприятия подвел итоги 2023 года
27.12.2023 в 12:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru