Общество 07.01.2024 в 09:25

В Бурятии отмечают Рождество

Митрополит совершил богослужения в Богоявленском приделе Свято-Одигитриевского собора  
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В Бурятии отмечают Рождество
В Навечерие Рождества Христова митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил богослужения в Богоявленском приделе Свято-Одигитриевского собора Улан-Удэ, сообщил сайт «Православная Бурятия».

Владыке сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и соборные клирики. Владыка совершил литургию святителя Иоанна Златоуста, а затем великую Рождественскую вечерню. За богослужением читалось восемь праздничных паремий – отрывков из Священного Писания Ветхого Завета, предсказывавших о рождении Спасителя мира.

Песнопения за богослужением исполнил архиерейский хор при Одигитриевском соборе.

Как положено по церковному уставу, по окончании богослужения на средину храма был изнесен украшенный цветами подсвечник с возженной свечой, знаменующей собой звезду, которая возвестила евангельским мудрецам о рождении Спасителя. Перед иконой Рождества Христова. Владыка вместе с соборным духовенством пропел тропарь праздника, а хор - праздничный кондак.

Затем архипастырь обратился к молящимся со словами поздравления и духовного назидания.

На праздничных богослужениях побывал глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, поздравляя горожан с праздником Рождества Христова, отметил: «Пусть он принесет в ваш дом тепло, благополучие и мир. Сегодня мы объединяемся в своей вере в светлое будущее, в справедливость наших действий, в понимании правильного пути. Пусть ваши сердца наполнятся любовью и добротой. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и процветания. Пусть наши добрые дела только приумножаются, а мир вокруг становится добрее. С Рождеством Христовым! С праздником!».

Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru и t.me/alexeytsydenov
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